10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов

внутренних дел Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 105 лет с начала формирования современной системы органов внутренних дел в нашем государстве. История отечественной милиции и полиции наполнена примерами мужества и героизма стражей правопорядка – тех, кто, не дрогнув перед лицом опасности, вставал на защиту Закона.

Мы адресуем самые теплые слова поздравлений ветеранам органов внутренних дел, благодарим их за честную службу Родине, верность долгу и присяге.

Сегодня новые поколения сотрудников продолжают выдающиеся профессиональные традиции, верно служат России, вносят свой вклад в защиту безопасности нашей страны и ее граждан.

Уважаемые товарищи! Желаю вам новых успехов на благо Тверской области и всего нашего Отечества, здоровья и всего наилучшего!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники, ветераны

органов внутренних дел Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Праздником сильных и самоотверженных людей, от которых зависит покой жителей Конаковского района.

Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией - служить обществу и народу, охранять порядок и спокойствие простых граждан. Этот праздник стал данью глубокого уважения мужественным, сильным людям, которые считают своим гражданским и нравственным долгом защищать законность и справедливость, жизнь и права человека, интересы государства и общества.

От всего сердца благодарим вас за достойную службу! Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.