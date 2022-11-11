МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Воспитатели России

Победитель номинации «Успешный воспитатель» - Подножкина Наталья Эдуардовна, воспитатель детского сада № 6 г. Конаково.



Современному детскому саду нужен воспитатель, ставший старшим другом, который сможет заниматься обучением воспитанников, способный грамотно планировать и выстраивать воспитательно-образовательный процесс, учитывая интересы каждого ребенка, но при этом выполнять намеченный план и подстраиваться в реальные ситуации, воспитатель, который сможет самостоятельно и быстро принимать нужные и правильные решения, предсказывая их возможные последствия, а также владеющий современными технологиями, способный к самообразованию и само- анализу. Огромное значение для успешного воспитателя, конечно, имеют юмор и оптимизм. Нужно бесконечно работать над собой.



Развиваться и достигать новых вершин. И тогда воспитатель будет интересен как для детей, так и для родителей. Именно таким человеком и является Наталья Эдуардовна. Она имеет высшую квалификационную категорию и большой опыт работы с детьми дошкольного возраста. Образовательную деятельность строит, используя развивающие методы и приёмы, ориентируется на современные требования к организации воспитательно-образовательного процесса. Активно внедряет новые формы работы с детьми, основанные на поисково-творческом, проектном методе. Качественно реализует Основную программу дошкольного образования, участвует в разработке Основной образовательной программы учреждения и рабочих программ возрастных групп. Создала грамотную, эстетичную здоровьесберегающую развивающую среду в группе.

Воспитательно-образовательную работу осуществляет на основе мониторинга индивидуального развития.

Педагог активно участвует в инновационной деятельности учреждения, в методических мероприятиях, проводимых в ДОУ, в общественной жизни учреждения, в конкурсных мероприятиях, организуемых в ДОУ, Конаковском районе и регионе.

Акция «Дари добро» стартовала



В Конаковском районе стартовала благотворительная акция "Дари добро».

Каждый из нас может стать немного волшебником и внести свой вклад в организацию новогодних поздравлений детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для этого можно приобрести конфеты или книги, игрушки или готовые сладкие подарки и принести их в пункты сбора подарков, которые находятся по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5, центр молодежной политики "Иволга" (вход через общежитие); г. Конаково, ТЦ "Маяк", офис 2108, компания GoTravel.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И ТЫ К КОМАНДЕ ВОЛШЕБНИКОВ!

Более подробную информацию по акции вы можете получить по телефону 8(48-242) 3-76-97 (ЦМП "Иволга").

Получить справку можно

в администрации района

Ранее сообщалось, что в Тверской области семьям жителей, призванных в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, доступен пакет мер поддержки. Для того, чтобы воспользоваться комплексом мер, необходимо получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного. Его можно получить в администрациях муниципалитетов. Документ следует предъявлять при посещении культурных, спортивных мероприятий, реализации прав на ряд льгот.

Документом, подтверждающим принадлежность к членам семьи мобилизованного, является справка по форме, утвержденной приказом министерства социальной защиты населения Тверской области.

С заявлением о выдаче справки вправе обратиться:

- Супруг (супруга) мобилизованного;

- Законный представитель несовершеннолетнего(их) ребенка(детей) мобилизованного;

- Дети мобилизованного старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- Дети мобилизованного в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- Родители мобилизованного.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- Супруг(супруга) мобилизованного предоставляет справку из военного комиссариата города Конаково и Конаковского района на мобилизованного гражданина, копию паспорта с отметкой о регистрации брака и свидетельство о браке.

- Законный представитель несовершеннолетнего(их) ребенка(детей) мобилизованного представляет справку из военного комиссариата города Конаково и Конаковского района на мобилизованного гражданина, документы, подтверждающие право обращаться в интересах несовершеннолетнего, свидетельство о рождении (усыновлении), подтверждающее родство несовершеннолетнего с мобилизованным гражданином, копию паспорта законного представителя и несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста.

- Дети мобилизованного старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, представляют справку из военного комиссариата города Конаково и Конаковского района на мобилизованного гражданина, свидетельство о рождении (усыновлении), подтверждающее родство с мобилизованным гражданином, копию паспорта, справку об инвалидности.

- Дети мобилизованного в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, представляют справку из военного комиссариата города Конаково и Конаковского района на мобилизованного гражданина, копию паспорта, свидетельство о рождении (усыновлении), подтверждающее родство с мобилизованным гражданином, справку из учебного заведения с указанием очной формы обучения.

- Родители мобилизованного представляют справку из военного комиссариата города Конаково и Конаковского района на мобилизованного гражданина, копию паспорта и, при наличии, свидетельство о рождении (усыновлении), подтверждающее родство с мобилизованным гражданином.

Все необходимые для получения справки документы вместе с заявлением необходимо представить в администрацию Конаковского района в окно приема документов.

Администрацией Конаковского района принято решение освободить семьи мобилизованных от родительской платы за детские сады и обеспечить школьников из семей мобилизованных дополнительными горячими бесплатными обедами. С 18 октября эти меры начали действовать в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами.

Телемост «Загадочная

и неизведанная Монголия»

12 ноября в 12 часов в Конаковском районе на территории ВМПК «Глобус» в режиме видеоконференции состоится первая встреча учащихся Конаковского района и Национального университета Монголии.

В работе видеоконференции примут участие и представители «Молодёжного союза» Академии государственной противопожарной службы МЧС России, где на «Специальном факультете по работе с иностранными гражданами» учатся будущие специалисты пожарной охраны из разных стран, в том числе и из Монголии.

Ребята смогут непринуждённо пообщаться, рассказать о жизни в своих странах и районах. Ответят на вопросы друг друга и познакомят с некоторыми национальными традициями. Специально к этому событию приурочено подведение итогов конкурса рисунков учеников школ Конаковского района, посвященного Монголии.

На мероприятии планируется участие представителей посольства Монголии в России, администрации Конаковского района, организаций в области культуры, образования и туризма.

Взрослые участники обменяются мнениями и определят механизм взаимодействия представителей Тверской области и Монголии в различных сферах сотрудничества.

Также будут определены дата и время следующего телемоста «Уроки географии из океана». Это мероприятие будет проведено для нас и наших монгольских друзей совместно с командой известного российского путешественника Евгения Ковалевского, который сейчас находится в Южной Америке в беспрецедентном кругосветном плавании по пути русских кругосветных мореплавателей на единственным в мире в своём классе каркасно-надувном парусном тримаране «Российский океанский путь».

Путешественники на своём судне собираются установить рекорд дальности плавания. Специально для наших совместных проектов команда путешественников подготовила несколько уникальных занятий.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.