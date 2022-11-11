ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Мобилизованные получат единовременную

выплату до убытия в зону СВО



В Верхневолжье граждане, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату до убытия на территорию проведения специальной военной операции. Такое решение принял губернатор Игорь Руденя на заседании президиума правительства Тверской области 3 ноября.

Как подчеркнул глава региона, решение принято исходя из пожеланий самих военнослужащих и членов их семей. Выплата будет перечислена в течение 10 дней.

Ранее принималось решение о перечислении выплаты по убытии на территорию проведения СВО. Региональная единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей производится в беззаявительном порядке на основании сведений о включении мобилизованного в списки личного состава воинской части. Она не облагается налогом и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.



В 2023 году будет благоустроено

90 общественных пространств



Вопрос реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципалитетах Верхневолжья рассмотрен 1 ноября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Субсидии на реализацию программы в 2023 году выделены 38 округам и районам региона.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает губернатор Игорь Руденя.

В текущем году в рамках региональной программы полностью завершены работы по благоустройству 19 дворовых территорий в 12 населенных пунктах. Программа в этом направлении исполнена на 100 процентов. В следующем году в рамках региональной программы предполагается реализовать проекты благоустройства 15 дворовых территорий и 75 общественных пространств – 23 улиц и бульваров, 20 детских игровых зон, 11 парков, 9 скверов, 6 площадей, 2 набережных, 2 спортивно-досуговых зон и 2 мемориалов. На эти цели предполагается направить более 354,5 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Среди муниципалитетов численностью населения свыше 20 тыс. человек станут получателями субсидий Вышневолоцкий и Ржевский округа (по 3 проекта), Тверь, Торжок, Удомельский округ и Бологовский район (по 2 проекта), а также Конаковский район, Кимрский округ и Бежецкий район (по 1 проекту).

Увеличиваются объемы

жилищного строительства



1 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседание регионального правительства. Рассмотрен ход реализации в Тверской области национального проекта «Жилье и городская среда» в части жилищного строительства и переселения граждан из аварийного фонда.

По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина действие данного национального проекта продлено до 2030 года.

«Для нас это очень важно. Это дополнительные возможности для развития жилищной отрасли в муниципальных образованиях региона. Главные задачи, которые предстоит решить, – повышение доступности жилья за счет увеличения динамики строительства, привлечения финансовых инструментов, включая ипотечные программы. Это также поддержка молодых, многодетных семей, ускорение расселения людей из аварийного фонда», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области за последние годы объем жилищного строительства увеличивается. В текущем году, несмотря на санкционное давление на экономику, эта тенденция сохранена.

Если в 2019 году объемы ввода жилья в регионе составили порядка 640 тыс. кв. метров, то в 2022-м уже построено 672 тыс. кв. метров, а по прогнозам до конца года планируется ввести более 750 тыс. кв. метров жилья. В тройке лидеров по объемам ввода – Тверь, Калининский и Конаковский районы.

За период действия регионального проекта «Жилье» в Тверской области ведется активное строительство жилья индивидуальными застройщиками – это около половины уже введенных объемов.

Губернатор подчеркнул: у региона есть потенциал увеличения показателей в сфере жилищного строительства.

«Необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки строительной индустрии и застройщиков, в том числе в рамках обеспечения импортозамещения строительной техники и технологического суверенитета в производстве материалов», – отметил Игорь Руденя.

«Ночь искусств» в Конакове

4 ноября Тверская область присоединилась к акции «Ночь искусств-2022», в рамках которой все желающие могли принять участие в экскурсиях, выставках, увлекательных мастер-классах, концертных программах.

«Ночь искусств» – это всероссийская культурно-образовательная акция, которая традиционно объединяет жителей всех возрастов уже на протяжении девяти лет. В Год культурного наследия народов России акция посвящена русской культуре, классическому искусству, объединяющему поколения и народы.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона.

В рамках акции «Ночь искусств» Конаковский краеведческий музей распахнул свои двери для бесплатных посещений. Посетители познакомились как с постоянной экспозицией, посвященной истории края, так и с тематическими выставками «Очищенные огнём», «Почтовая история в письмах и открытках», «В гостях у тверской деревянной игрушки».

Пресс-служба правительства Тверской области.