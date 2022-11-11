школьники ИЗ ДМИТРОВОЙ ГОРЫ посетили концерт «Ангелы Надежды»

25 октября в Государственном Кремлёвском дворце в г. Москве состоялся юбилейный концерт народного творческого коллектива детей с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы надежды» и звёзд российской эстрады.



На данное мероприятие пригласили и нашу школу. В связи с чем были поощрены наши самые активные и успешные в учёбе, спорте, творчестве, волонтерстве ученики и их родители за такое воспитание своих детей. Это становится делом созидания личности и мотивации к позитивным изменениям в обучении.

При активном содействии генерального директора производственного объединения «Дмитрогорское» Д.И.Дородных, а также руководства и сотрудников ООО «Агропромтранс» в лице исполнительного директора Сергея Валериевича Колобова, главного инженера Валерия Амировича Мухаметшина, менеджера по персоналу Анны Александровны Шилкиной поездка состоялась.

Учащиеся, родители, педагоги и администрация МБОУ СОШ с. Дмитрова Гора выражают им сердечную признательность за отклик и помощь.

Администрация МБОУ СОШ п. Дмитрова Гора.