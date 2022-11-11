НАШИ ВОКАЛИСТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

29 - 30 октября в г. Москве, в культурном центре «ЗиЛ» прошёл престижный международный конкурс вокального творчества SUPER VOICES.



Организатором мероприятия стала международная некоммерческая культурная ассоциация итальянского происхождения. Основная задача конкурса - дать возможность молодым, юным и состоявшимся артистам быть замеченным продюсерами, агентами, находящимися в поисках новых талантов, преподавателями из ведущих учебных заведений в Европе России. Всем участникам были выданы дипломы международного образца с полученной оценкой от членов жюри мирового значения в области вокала.

В конкурсе приняли участие более 100 участников. В состав членов жюри входили известные деятели культуры в сфере вокала из России и Италии, победители и призёры престижного вокального конкурса были награждены денежными призами и дипломами международного образца. В число победителей в номинациях «Эстрадный вокал» по решению международного жюри вошли исполнительницы из п. Радченко Конаковского района Василиса Веденеева и Ольга Овчинникова, выступившие сольно и в дуэте и занявшие второе и третье места в своих номинациях.

Успешное выступление педагога по вокалу Ольги Овчинниковой и её ученицы Василисы Веденеевой на престижных международных конкурсах стало уже традиционным. Поздравляем их с очередной победой и желаем дальнейших творческих достижений!

Алексей Овчинников.