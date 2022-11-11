Ветеранское подворье

(Окончание.

Начало в №№ 42, 43).

Супруги Нина Иллеодоровна (65 лет) и Владимир Петрович Смирновы (Завидовское сельское поселение). Представляла их председатель ветеранской организации Ирина Владимировна Дронова. Супруги проживают в частном доме. Красивый дом и благоустроенная придомовая территория доставляют эстетическое удовольствие не только хозяевам, но всем, кто проходит или проезжает мимо их дома: посажено много цветов и декоративных кустарников, очень необычные и красивые кусты скулепии, никто из членов комиссии никогда такого не видел. На территории двора очень уютно, много цветов. Во дворе интересный музей-беседка со старинными предметами быта: самовары, утюги, прялки, старинные лампы, маслобойка, жернова, косы, в русском стиле поставлена печь, которой пользуются. Во дворе на стендах коллекция старых часов, керамика. Очень много всего интересного, мы расскажем об этом отдельно. А сейчас о подворье: в теплицах томаты, огурцы, перец. Посажены все овощи, прекрасный сад и ягодные кусты. Радуют глаз малина, ежевика, ежемалина. На участке поставлена баня, мы зашли, посмотрели. Какой там запах, а рядом с баней мята перечная, ментоловая. Во дворе оформлена зона отдыха для внуков – песочница, качели, игрушки. Очень много цветов: розы, лилии, колокольчики, хоста, астильба, пионы, флоксы…Подворье просто отличное. Все сделано с большой любовью для того, чтобы на территории участка можно было и отдыхать, и трудиться. Дети живут в поселении и помогают родителям. Нина Иллеодоровна руководит ансамблем «Каравай» при МБУ «Досуговый центр», который хорошо знают не только в Завидовском поселении.

Супруги Марина Аркадьевна (59 лет) и Николай Николаевич (62 года) Канышкины. Представляла их председатель ветеранской организации Галина Григорьевна Васильева.Супруги живут в частном доме. Огород для семьи хорошее подспорье, они на пенсии, все лето гостят внуки - для них клубника, горох, вишня, смородина, крыжовник. В теплицах помидоры, перец, баклажаны. Марина Аркадьевна показала нам сорт томатов «дрова» (мы таких еще не видели), они действительно как стопка дров на кустах, смотрятся красиво, и их много. Морковь, свекла, капуста, лук, кабачки. Оформлена зона отдыха для детей, а это шестеро внуков: качели, турник, песочница, целый парк техники – велосипеды, самокаты. Ребята небольшие, но уже помогают в огороде. Собирают ягоды и выполняют поручения дедушки и бабушки. Показали они нам молодой виноград, дети ждут, когда он созреет. Все лето фрукты и овощи свои, а еще есть 10 кур. На зиму делают заготовки из овощей, компоты и варенье.

Супруги Елена Александровна (59 лет) и Николай Николаевич (67 лет) Спирины проживают в своем доме в Юрьево-Девичьевском сельском поселении. Представляла их председатель ветеранской организации Таисия Николаевна Бузуйкина. Красивый дом, под окном начинает краснеть шикарное дерево калины. Елена Александровна сказала, что это её гордость. Она за ней ухаживает, ведь на калине очень часто заводятся разные вредители. Подворье большое, посажено мног всего. Одной картошки десятки соток. Супруги на зиму берут на откорм поросенка, обеспечивают себя мясом. Теплицы большие, и овощи все крупные, красивые. Пустые площади все выкошены, территория очень ухоженная. Даже не верится, что они все это обрабатывают сами. Супруги много лет держали корову, поэтому привыкли очень рано вставать, и сейчас живут в таком же режиме.



Елена Александровна работает в МКУ «Досуговый центр» художественным руководителем, Николай Николаевич целый день на подворье, он знает и умеет делать всю работу: копает, косит, поливает, боронит… Сад и ягодные кустарники дают урожай, в это лето много смородины, крыжовника, малины, жимолости розовой. Все подворье украшено цветами: циннии, лобелия, бархатцы, хризантемы, пионы, ромашки…Елена Александровна делает очень много заготовок.

Она дала нам свой проверенный рецепт заготовки сладкого перца - маринад: на 0,5 литра воды по 1 столовой ложке меда, соли, по 200 граммов сахарного песка, подсолнечного масла и 6-процентной уксусной кислоты. Все вскипятить, положить туда перец (20 штук порезать крупными дольками), варить 5 - 7 минут. Затем положить в банки и закрыть. Супруги очень позитивные люди, у них все ладится, Елена Александровна свое хорошее настроение несет на работу, и с песнями и шутками ей все удается. Николай Николаевич – надежная опора и помощник. В селе живет семья дочери и внуки.

Члены комиссии с большим удовольствием смотрели подворья и радовались вместе с ветеранами результатам их труда. Подвели итоги, которые утвердил президиум совета ветеранов. В ближайшее время будут вручены благодарственные письма, подарки и фотографии.

Подарки приобретены на средства, выделенные в рамках субсидии администрацией Конаковского района.



Т. Бокова, заместитель

председателя Конаковского районного совета ветеранов, член комиссии.