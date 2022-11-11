В единстве России - наша сила!

3 ноября в ДК «Современник» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Это один из самых молодых праздников в истории современной России, его отмечают с 2005 года. Этот знаменательный день связан с окончанием Смутного времени на Руси после освобождения Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов 4 ноября 1612 года.

Тем вечером в зрительном зале собралось огромное количество людей. Бурные аплодисменты раздавались после каждого выступления. Концерт получился замечательным, творческие коллективы и исполнители постарались на славу!



Почетных гостей и зрителей концерта с праздником поздравили глава Конаковского района О.В.Лобановский и депутат Законодательного Собрания Тверской области А.В.Слепышев.

«Дорогие друзья, рад приветствовать вас в преддверии этого большого праздника! Считаю уместным зачитать слова человека, который взял на себя самую большую ответственность за нас с вами – слова нашего Президента Владимира Путина: «Как и столетие назад, нас объединяет любовь к Родине, готовность встать на защиту ее интересов всем вместе, независимо от национальности, религии, социального статуса. Сегодня, в это не простое для нашей страны время, как никогда важно понимать, что национальное согласие и единство, приверженность традициям и ценностям составляют мощь нашей Родины. Вместе мы - сила!». От себя хочу добавить: в Конаковском районе проживает множество национальностей, и каждая вносит свой вклад в жизнь и развитие нашего района – социальный, экономический, исторический, культурный. И каждый заслуживает уважения. Поздравляю вас с праздником! Здоровья вам и мира на нашей земле!» – поздравил всех Олег Лобановский.



«Сегодня мы празднуем по-настоящему великий день – День народного единства. В этом году стало действительно понятно, что только в единстве наша сила. Вспоминая опыт 1612 года, когда Россия была ослаблена междоусобицами, а интервенты захватили Москву, Минин и Пожарский смогли объединить народ перед лицом общего врага и дать отпор захватчикам. Они сохранили для потомков целостность России. И сегодня с гордостью можно сказать: мы живем в действительно великой стране! Сейчас, когда России брошен вызов и мы противостоим агрессии коллективного Запада, все мы понимаем, что только вместе мы сможем, как 410 лет назад, победить. Каждый из нас, независимо от национальности и вероисповедания, вносит свой вклад в нашу общую победу. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов! А нашим ребятам, которые несут службу и защищают нашу Родину, – поскорее выполнить боевые задачи и вернуться домой с победой!» – обратился к зрителям Александр Слепышев.



Присутствовавших поздравили и почетные гости – руководитель Тверского межнационального объединения «Война» Абдул Баудинович Туртузов, руководитель азербайджанской диаспоры Оружд Гашимович Рустамов, руководитель таджикской диаспоры Нурмахмад Бурхунович Охунов, заместитель руководителя армянской диаспоры Овик Шмованович Малхасян.

Звучали сердечные поздравления, а через весь концерт яркой нитью вилась одна общая идея – нельзя забывать историю великой Русской земли, отмечалась важность единства нации, общности наших целей и ценностей. Ведь мы народы, что когда-то объединились и назвали друг друга братьями. Мы – вместе! И мы сильны в нашем единстве!

Татьяна Крыльцова.

Фото Д. Насонова.