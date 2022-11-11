В начале ноября в фойе ДК «Современник» открылась ретро-выставка «Рожденные в СССР», посвященная предметам того времени, в окружении которых мы жили, – бытовые приборы, музыкальная и радиотехника, предметы домашнего обихода, коллекции посуды, значков, открыток и пластинок ушедшей эпохи. Экспозиция погружает посетителей в прошлое, щедро делится историей. Для одних – это память об ушедших близких, для других – яркая молодость или такие милые сердцу воспоминания далекого детства.



Мы встретились с Натальей Исаковой, одной из организаторов, и попросили рассказать о выставке.

- Наталья, расскажите, с чего все началось?

- Идея выставки возникла совершенно спонтанно. В разных городах, во многих учреждениях культуры организованы выставки подобного плана. Это действительно очень интересно и познавательно, особенно – для подрастающего поколения. Здесь каждый может прикоснуться к истории! И тогда пришла эта мысль – а почему бы не организовать такую замечательную выставку и в нашем районе?

- Как удалось собрать столько предметов?

- «С миру по нитке», – смеется Наталья. – Например, все выставленные для публики фотоаппараты – из коллекции Максима Малахова. Внесли свой вклад в наполнение экспозиции и народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка», руководитель образцового детского театра «Теремок» О.А.Бардакова, коллектив ДК «Современник», участники клуба «Второе дыхание» и, конечно, активные и неравнодушные жители нашего района.



- А если появятся еще желающие поучаствовать и поделиться своими семейными предметами для экспозиции?

- Выставка проводится в «живом формате» – она будет пополняться целый месяц, все смогут поучаствовать. Это на самом деле очень интересно – насколько разрастется наша выставка к завершению! А может, со временем даже организуется музей. Действительно, люди с большим удовольствием рассматривают экспонаты. Например, вот что сказала о выставке Любовь Кузьмичева: «Выставка впечатляет, напоминает о прошлом, навевает ностальгию. Очень атмосферно!".

Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в наполнении этой замечательной выставки, поделился дорогими каждой семье предметами. Приглашаем всех познакомиться с экспозицией. Приходите с друзьями, родными и, конечно же, с детьми. Ведь им так важно помнить и уважать богатую историю нашей страны!



Татьяна Крыльцова.

Фото Д. Насонова.