4 ноября – День народного единства

МЫ ВМЕСТЕ!

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

410 лет назад наш народ, объединившийся в рядах ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, под покровительством чудотворной Казанской иконы Божией Матери изгнал иностранных интервентов из Москвы, спас Отечество и определил его дальнейшее развитие как сильной, суверенной державы.

Мы гордимся тем, что начало освобождению нашей страны от захватчиков было положено в битвах под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином, где русские воины проявили несгибаемую волю и мужество.

И сегодня консолидация нашего общества на основе патриотизма и ответственности за судьбу Родины служит залогом обеспечения безопасности и суверенитета Российской Федерации. Мы едины в стремлении защитить нашу страну от всех, кто хочет лишить её исторической перспективы, культурной и духовной самобытности.

Желаю вам новых успехов на благо Тверской области и всего Отечества!

С праздником! С Днем народного единства!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями.

Сегодня от нашей гражданской солидарности зависят будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать друг друга. Уверены, что сплоченность и единство помогут нам в этом.

В этот праздничный день от всей души желаем здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.



4 ноября наша страна в 17-й раз отпразднует День народного единства России. Но многие до сих пор не знают историю этого праздника и что он означает.

День народного единства учрежден в декабре 2004 года, а впервые праздновался в 2005 году. Но история становления этого праздника начинается много веков назад.

На рубеже XVI-XVII веков в России проходил период под названием «смутное время».

Тогда был закончен период правления династии Рюриковичей, и на престол стремились поляки. Русский народ собрал ополчение, но началась междоусобица.

В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом собрать средства и создать ополчение для освобождения страны. Население города было обложено особым сбором для организации ополчения.

На пост главного воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский, и в 1612 году огромное войско выступило из Нижнего Новгорода в Ярославль, где было создано временное правительство «Совет всей Земли».

А позже, со списком чудотворной иконы Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения Российского государства. Так на престол взошли первые Романовы. А икона стала предметом особого почитания.

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. Праздник отмечали в России вплоть до революции 1917 года.

Наш корреспондент задала вопрос конаковцам: «Что для вас означает праздник - День народного единства?». Вот что нам отвечали:

Алина Оспинникова:

- Это праздник, объединяющий все народы России. В наше политически неспокойное время это очень актуально. Ведь трудно победить сплочённый народ. Я горжусь тем, что живу в такой стране.

Лариса Владимировна Рыбакова:

- Очень ответственно отвечать на такие вопросы. Народное единство – это когда мы все вместе стоим против каких-то трудностей, потому что вместе можно преодолеть многое. Как говорят в народе, «гуртом и батьку бить удобно».

Дониёл Артыков:

- Этот праздник объединяет народы, которые живут в России.У нас страна многонациональная, и всем нужно жить в мире.

Анна Ильинична Ворошилова:

- Это очень хороший праздник единения народов, а нам надо объединиться перед лицом врага. Противостоять западной сатанинской культуре и возрождать свою русскую культуру.

Виктория Самарцева:

- Это очень значимый праздник для всей России, хотя он достаточно молодой. Но такие патриотические праздники должны быть для поднятия духа народа и его сплочения.

Данил Глушенков:

- Сейчас этот праздник особенно важен перед лицом агрессии некоторых стран против России. День народного единства - это повод для всех граждан страны осознать и почувствовать себя единым народом.

Все респонденты отметили, что День народного единства очень важен нашей стране. Мы должны помнить и понимать, что только вместе мы можем преодолевать трудности. Особенно приятно, что суть праздника понимает наша молодёжь.

Опрашивала Людмила Кикало. Фото автора.