Тверская губерния

Игорь Руденя: «Работа службы судебных приставов –

это воплощение объективности и силы Закона»

1 ноября в России отмечается День судебного пристава. К работникам и ветеранам Управления федеральной службы судебных приставов по Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

«Ваша деятельность – это воплощение объективности и силы Закона. Решая служебные задачи, вы надежно защищаете интересы граждан и организаций, поддерживаете авторитет правосудия, укрепляете общественный правопорядок», – отметил Игорь Руденя.

Сегодня служба судебных приставов вносит важный вклад в социально- экономическое развитие тверского региона, эффективно решает задачи по защите прав и законных интересов граждан и организаций, реализации государственной политики в части исполнения судебных решений.

Пресс-служба правительства Тверской области.

«Российская организация высокой

социальной эффективности»

В Тверской области определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс позволяет предприятиям Верхневолжья продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда.

На конкурс заявились организации различной организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и видов экономической деятельности. В итоге три компании стали победителями в различных номинациях.

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» из Твери признана лучшей в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы». Учреждение также стало призером в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Тверской государственный университет победил в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». Акционерное общество «Сибур-ПЭТФ» – в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

Победители регионального этапа номинированы для участия в конкурсе на федеральном уровне в своих номинациях. Его итоги подведут в декабре 2022 года.

Пресс-служба правительства

Тверской области.

Тверское предприятие, выпускающее коммунальную технику, расширяет

производственные мощности

Предприятие «Тверькоммаш» ведет строительство в Твери нового сборочного цеха для производства коммунальной техники. В настоящее время ведется монтаж каркасных конструкций нового цеха. Его ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

Одним из приоритетов в инвестиционной политике Верхневолжья губернатор Игорь Руденя назвал поддержку в создании новых и развитии действующих производств для ввода в регионе рабочих мест, выпуска импортозамещающей продукции.

В том числе, региональная поддержка обеспечена ООО «Тверькоммаш». В планах компании – строительство еще одного сборочного цеха к 2024 году. Для этих целей распоряжением губернатора Тверской области в январе 2022 года предприятию предоставлен земельный участок в аренду. Строительство цеха начнется в 2023 году, выпуск первой продукции запланирован в 2024 году.

Запуск этого комплекса позволит консолидировать выпуск современных машин для сферы ЖКХ и обеспечит создание новых рабочих мест в регионе.

Компания «Тверькоммаш» ведет свою деятельность с 2009 года и осуществляет производство вакуумных погрузчиков и экскаваторов, комбинированных каналопромывочных и илососных машин, подметально-уборочной и дорожной техники, а также мусоровозов.

Техника успешно эксплуатируется на территории Российской Федерации, Республиках Беларусь и Казахстан. Так, уникальные каналопромывочные машины предприятия поставлены в Мурманск, Санкт-Петербург, Ленинградскую область.

Пресс-служба правительства Тверской области.

Развитие импортозамещающих производств

Тверскому предприятию ООО ТД «Фримен» предоставлен льготный кредит при содействии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Средства будут направлены на расширение производства ламинатных туб с целью замещения импортных поставок продукции.

«Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали импортозамещающие проекты, открывали новые рабочие места», – считает губернатор Игорь Руденя.

На решение этих задач, в том числе, нацелены договоренности, достигнутые главой региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Тогда глава региона подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Исаевичем. Оно подразумевает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области. В частности, это предоставление поручительств в банках, льготный лизинг, участие в программах льготного кредитования.

Целевой заем при содействии Корпорации МСП в размере 50 млн. рублей предоставлен ООО ТД «Фримен» в Банке «ФК Открытие» под 4 процента годовых. На средства займа предприятие планирует приобрести новое оборудование – автоматическую машину для производства ламинатных туб Kombis TMM 8007. Это позволит увеличить выпуск продукции на 2,5 млн. единиц в месяц.

ООО ТД «Фримен» сегодня является крупнейшим производителем ламинатной тубы диаметром от 14 мм до 50 мм и емкостью от 2 мл до 250 мл. Продукция используется для упаковки лекарственных средств, косметики, пищевой продукции, профессиональной и бытовой химии.

В этом году несколько тверских производителей воспользовались возможностями развития при участии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Так, Банк «Открытие» предоставил ООО «Люксупак» кредит на сумму 113,6 млн. рублей для модернизации оборудования в рамках новой льготной программы инвестиционного кредитования. Оператором программы выступила Корпорация МСП. Это позволит компании увеличить годовой объем выпуска упаковки на 25 процентов, до 1000 тонн, и начать выпуск новых видов продукции. Дополнительные рабочие места будут открыты для 25 сотрудников.

Кроме того, Банк ВТБ предоставил кредит ООО «Тверьтрубпласт» на 75 млн. рублей для приобретения сырья и увеличения объема выпуска продукции. Средства предоставлены под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП на 37,5 млн. рублей. К концу 2022 года предприятие планирует повысить на 30 процентов, до 4850 тонн, объем трубной продукции. Новые рабочие места будут созданы также для 25 сотрудников.

Пресс-служба правительства Тверской области.