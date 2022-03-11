МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Питание школьников

Какой школьник не ждет обеда? Чтобы нестись в столовую, манимый ароматами борща и выпечки, сбивая с пути учителей? Каждый. И для взрослых приятным воспоминанием навсегда останется любимая пюреха с котлетой, съеденные в компании одноклассников на большой перемене.

А кто и чем кормит школьников Конаковского района? Об этом мы расскажем в данном репортаже.

По результатам проведенного электронного аукциона организацией питания детей в образовательных учреждениях Конаковского района в 2022-2023 годах занимается одна организация. Это ООО «Аутсорсинг».

У компании большой опыт работы в данном направлении, на рынке они с 2009 года, обеспечивают питание школ в Бежецке, Твери, обслуживают госучреждения и загородные лагеря. По словам представителя компании Людмилы Османовой, предприятие обладает современной материально-технической базой и постоянно развивается. В Конаковский район пришли с серьезными намерениями и надолго.

- Свою работу начали с технического перевооружения кухонного оборудования. Уже закуплены и установлены линии раздачи, электрокотлы, теплокипятильники непрерывного действия, пароконвектоматы. Совместно с Управлением образования администрации Конаковского района определены учебные заведения, в которых оборудование меняется в первую очередь. На начальном этапе задействованы самые крупные школы города Конаково, это №№ 2, 5, 7, 8, 9, школы поселков Редкино и Новозавидовский, - рассказывает Людмила Александровна. - Большое внимание уделяем качеству продуктов, их соответствию всем требованиям Роспотребнадзора. Стоит отметить, что в основном продукты закупаются у местных производителей. На каждом пищеблоке - строжайший контроль и учет, как в аптеке. Очень ответственно подходим к персоналу. В основном, в школах работают составы поваров с большим опытом, с коллективами налажены конструктивные рабочие отношения.

Все сотрудники обеспечены спецодеждой: шапочки и перчатки, фартуки, халаты - на пищеблоках должны царить чистота и порядок.

Мы побывали в столовой школы № 2 города Конаково. Теперь это совершенно другая столовая, практически новая. В помещении сделан ремонт, заменено оборудование. Обедать здесь не только вкусно, но и эстетично.

Директор школы Светлана Байгулова так комментирует преобразования:

- Состояние горячих и холодных цехов столовой было плачевным. В обеденном зале не было ремонта более 12 лет. Летом 2022 года за счёт средств бюджета Конаковского района отремонтирована крыша над столовой. Полностью отремонтирован обеденный зал, горячий и холодный цеха. В цехах поменяли окна. Отремонтирована умывальная комната перед входом в столовую. Новый поставщик питания привёз новое оборудование: мармит для вторых блюд, для первых, водонагреватель непрерывного действия. Для подключения современного оборудования требовалось поменять и электропроводку, так как старая не соответствовала требованиям. В сентябре за счёт средств местного бюджета полностью заменили электропроводку. Останавливаться на этом не будем. До 1 декабря будут заменены окна в складских помещениях, а летом 2023 планируется ремонт складских помещений и комнаты персонала. В ближайшее время будет привезён и установлен пароконвектомат и электрическая плита на четыре конфорки.

Дети, пришедшие на перемене на обед, в один голос заявляют, что все вкусно. Отменный аппетит и пустые тарелки служат лучшим подтверждением.

Следующая школа, в которой удалось побывать, – школа №8 города Конаково. Здесь работает замечательная бригада поваров, коллектив, который неравнодушен к тому, что делает. Их главная задача - накормить детей вкусно. В кухне заменено оборудование, установлен новый пароконвектомат. Сотрудник кухни Ольга Королева, стаж которой 35 лет, довольна современным оборудованием. Дети, пришедшие на обед, с радостью кушают все, что поставлено на столы.

Алиса Скрандовская, ученица 1 класса:

- Все вкусно, все нравится.

Мы будем информировать наших читателей о том, как кормят детей в школах, - в следующих статьях.

Ремонт школы в Радченко

«Программа капитального ремонта школ – это про будущее нашей страны»: как в Конаковском районе реализуется государственная программа.

Капитальный ремонт российских школ проходит по государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», рассчитанной на период с 2022 по 2026 год. Рассказываем, какие работы ведутся в его рамках и как реализуется программа в поселке Радченко Конаковского района.

1. Закончен ремонт отмостки зданий.

2. Закончен ремонт кровли зданий.

3. Заменены все старые окна (104 шт.)

4. Начаты работы по ремонту фасада.

5. Ведется ремонт системы отопления и водоснабжения, уже заменено 50 процентов.

6. Ведутся демонтажные работы – снимается старое покрытие стен, потолков, полы, двери.

Капитальный ремонт школ – это ключевой раздел Народной программы партии «Единая Россия», магистральное направление работы, программа, безусловно, будет выполнена, невзирая на санкции и трудности. Ни один начатый проект не будет закрыт, и каждый объект мы обязательно доведем до конца. Все социальные обязательства будут выполнены. Президентом, правительством и партией неоднократно подчеркивалась важность и высокая социальная значимость программы капремонта школ, говорилось о недопустимости срыва сроков ее реализации. Программа капитального ремонта школ на самом деле не только про ремонт. Это программа, которая должна изменить качество жизни людей. Каждый ребенок должен учиться в комфортных и современных условиях, вне зависимости от того, живет он на селе или в городе. А еще эта программа – про будущее нашей страны. Именно в школе ребенок, который взрослеет, становится личностью и гражданином, проводит каждый день.

И наша задача – чтобы он получал знания и формировал свои цели в жизни в современном образовательном пространстве.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.