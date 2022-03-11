ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Новая спортивная площадка в Селихове

По мнению губернатора Игоря Рудени, поддержка и развитие спорта в регионе играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к здоровому образу жизни. Глава региона неоднократно отмечал: одной из ключевых задач является обеспечение условий для занятий спортом детей и молодёжи независимо от места проживания.

Умные спортивные площадки устанавливаются в муниципальных образованиях региона в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

В состав «умной» спортивной площадки входят поле для мини-футбола с искусственным покрытием, беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, гимнастический городок с комплектом уличных тренажеров, комплект для воркаута, трибуна на 100 мест. На спортивном оборудовании размещены QR-коды, с помощью которых можно ознакомиться с методикой занятий на конкретных спортивных снарядах. Площадка оборудована бесплатным доступом к системе Интернет.

«Умная» спортивная площадка по комплектации схожа со школьными стадионами, которые устанавливаются в муниципалитетах по поручению губернатора Игоря Рудени. В 2021 году установлено пять таких объектов – один в Торжке и четыре в Твери.

На прошлой неделе открыта малая спортивная площадка в селе Селихово Конаковского района.

Пресс-служба правительства Тверской области.

В с. Завидово отремонтирована амбулатория

В Тверской области завершен начатый в 2021 году капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Завидово, входящей в структуру Конаковской ЦРБ. Ввод объекта позволит повысить качество медицинской помощи для жителей сельских территорий – это один из приоритетов регионального здравоохранения, обозначенных губернатором Игорем Руденей.

В 2021 году в Завидовской амбулатории отремонтирована кровля, заменены окна и двери, проведены внутренние отделочные работы. Кроме того, выполнена часть электромонтажных работ, обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления.

В этом году приведен в порядок фасад здания амбулатории, завершены электромонтажные работы. Также в план работ вошло обеспечение учреждения системами вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. Напомним, в октябре в Тверской области был завершен ремонт в здании Тургиновской врачебной амбулатории. В этом году в Калининском районе начала работать новая врачебная амбулатория в поселке Чуприяновка. Ее строительство велось в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение».

Кроме того, в Верхневолжье по данной программе и профильному нацпроекту установлены новые врачебные амбулатории в поселке Южный Нелидовского округа, поселке Изоплит Конаковского района, в селе Ильинское Кимрского округа, в селе Бурашево и деревне Аввакумово Калининского района, поселке Ильино Западнодвинского округа.

Пресс-служба правительства Тверской области.

В поселке Редкино транспортные полицейские провели профилактическое

мероприятие

Местом проведения рейда стал участок несанкционированного перехода железнодорожных путей, где в текущем году под колесами поезда погибли два человека.

В целях профилактики и предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тверь совместно с представителями Тверской дистанции пути ОАО «РЖД» на объекте железнодорожного транспорта, расположенном на 514 километре Октябрьской железной дороги перегона «Тверь - Редкино», проведено профилактическое рейдовое мероприятие.

Место для проведения рейдового мероприятия было выбрано не случайно, так как именно здесь проходит так называемая «народная тропа» - зона несанкционированного перехода железнодорожных путей, которой привыкли пользоваться жители поселка Редкино, пренебрегая собственной безопасностью, жизнью и здоровьем.

Так, с начала 2022 года на территории обслуживания ЛО МВД России на станции Тверь произошло 15 случаев травмирования граждан, 9 из которых оказались смертельными. Два человека погибли на участке проведения этого рейдового мероприятия.

В ходе рейда сотрудниками транспортной полиции пресекали факты перехода граждан через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, объясняли нарушителям, что из-за несоблюдения требований безопасности и неосторожности травмируются и гибнут люди. Они также напоминали, что проход железнодорожных путей в неустановленном месте является правонарушением, регламентированным ч. 5 ст. 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Всем участникам мероприятия вручались информационные памятки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.



Фаддеевские образовательные чтения

26 октября в Тверской области стартовали X Фаддеевские образовательные чтения – региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Приветствие участникам, организаторам и гостям события направил губернатор Игорь Руденя.

В этом году мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения священномученика архиепископа Тверского и Кашинского Фаддея. Как отметил глава региона, его жизнь и подвиг стали примером любви к Отчизне, несгибаемой воли и величия духа, верности ценностям православия.

«Важно, что участники Фаддеевских чтений уделяют большое внимание воспитанию молодежи на основе уважительного отношения к прошлому, к свершениям предков, к ратным и трудовым традициям нашего народа. Мероприятие служит изучению и сохранению богатого историко-культурного и духовного наследия нашей страны, способствует реализации в Тверской области актуальных образовательных и просветительских проектов», - говорится в приветствии от Игоря Рудени.

В Тверском епархиальном управлении организована работа секций, где обсуждаются вопросы воспитания детей в православных образовательных организациях.

В программе – работа передвижных просветительских выставок, награждение педагогов и священнослужителей за деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей, а также победителей региональных педагогических и детских творческих конкурсов: «Святые и святыни тверской земли», «За нравственный подвиг учителя», «Храм глазами ребёнка», «Красота Божьего мира». С пленарными докладами выступят доктора и кандидаты педагогических наук, представители Русской Православной Церкви. Среди тем обсуждения – современный образ педагога, церковное пение как основа духовно-нравственного воспитания детей, благотворительность и другие.

В ноябре в ряде городов Верхневолжья пройдут муниципальные этапы Фаддеевских чтений. Пленарные заседания и работа секций будут организованы в Старице, Бологое, Осташкове, Вышнем Волочке, Конакове, Кимрах, Калязине и Торжке.

Пресс-служба правительства Тверской области.

Посвящение в первоклассники

28 октября в ДК "Химик" был аншлаг! В преддверии школьных каникул состоялось ставшее уже традиционным очень позитивное мероприятие - посвящение в первоклассники. 186 мальчишек и девчонок из поселков Редкино, Изоплит, Озерки и села Городня, а также их родители приняли участие в празднике. Спасибо коллективу ДК "Химик" под руководством Колюкаевой Ларисы Васильевны за замечательный вечер, заряд позитива и хорошего настроения! Все первоклассники получили на память лучший подарок - книгу, а каждый класс - талисман, учёного медведя!

Конаковский район -

в числе лидеров по заготовке кормов

В Тверской области на зимний период в хозяйствах всех категорий заготовлено 182,2 тыс. тонн кормовых единиц. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается более 82 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 37 тысяч – коровы дойного стада. На одну голову приходится 20,4 центнера кормовых единиц, что на 3 процента больше запланированных объемов и на 9 процентов больше прошлогодних показателей.

Обеспечение хозяйств собственной кормовой базой губернатор Игорь Руденя считает важным для развития агропромышленного комплекса Верхневолжья, выпуска и поставки на внутренний рынок качественных продуктов питания, а также сокращение зависимости отечественного АПК от импортных закупок. Всего по итогам кормозаготовительной кампании в Тверской области травы скошены на площади 104,4 тыс. га, заготовлено 175,5 тыс. тонн сена, 319,1 тыс. тонн сенажа и 244,8 тыс. тонн силоса.

В ряде районов корма заготовлены с превышением от потребности, а в отдельных хозяйствах плановые показатели перевыполнены на 30 и более процентов. Лучшие результаты продемонстрировали в ЗАО «Свободный труд» Кашинского городского округа, ЗАО «Калининское» Калининского района и ООО «Ручьевское» Конаковского района, превысили план более чем на 30 процентов, заготовив 28,6 кормовых единицы на 1 условную голову.

Пресс-служба правительства Тверской области.