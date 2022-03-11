«Не изменяй профессии»

«Золотой фонд Конаковского района» – это онлайн-книга без последней страницы, проект, который постоянно пополняется новой информацией о людях, знаменательных событиях и достопримечательностях. Это книга о простых людях, составляющих фундамент Конаковского района, отдающих свою любовь и таланты. Те, кем мы гордимся. Автор идеи – Елена Булыга.

Сегодня наши читатели могут познакомиться с историей Ольги Иннокентьевны Орловой, художника-керамиста, чьи работы вошли в проект «Золотой фонд Конаковского района».

«Я родилась в Красноярске в 1958 году, 3 января, поэтому в семье мой день рождения был плавным продолжением Нового года, сопровождался праздничным настроением, весельем и планами на будущее.

А будущее выразилось в обучении в детской художественной школе имени Сурикова, которое закончилось одновременно с окончанием 8 класса общеобразовательной школы. Затем я поступила в одноименное художественное училище и окончила его с отличием. По распределению я поехала в Ужур (Хакасия) открывать детскую художественную школу, которая работает до сих пор при местном Доме культуры.

Через год поступила в Красноярский институт искусств, который только что открылся. Для художников организовали отделение керамики. После года обучения мой преподаватель Людмила Паршина посоветовала мне ехать в Москву. Время, проведенное в институте, сыграло роль подготовительных курсов, и я поступила сразу в Московское Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Теперь это университет. За учебу я получала не только повышенную стипендию, но и именную Дейнеки, а потом и Ленинскую, окончив институт с "красным" дипломом.

Хочу рассказать о Божьем промысле, который помог мне при поступлении. Листок бумаги с адресом, который дала мне преподаватель, я забыла дома. Помнила только станцию метро. Но надо же было выйти из него именно на той стороне проспекта, которая нужна, да еще и повернуть в правильную сторону. Я даже не плутала, а прямейшим путем добралась до института.

Во время учебы познакомилась с Петром Владимировичем Новоселовым, ставшим для меня и учителем по профессии и (в дальнейшем) супругом. Я родила первенца, но академический отпуск не брала и защищала диплом с ребенком на руках.

Годом раньше муж уехал работать в Конаково на знаменитый тогда на весь мир фаянсовый завод имени Калинина, куда и я последовала за ним в 1984 году.

Вакансии в художественной лаборатории не было, и я поступила в группу эстетики под руководством Нины Григорьевны Жуковой. Директором тогда был Виктор Васильевич Голубев, задания которого я непосредственно и выполняла. Одним из результатов моей работы, существующим до сих пор (после реконструкции), стал памятник труженикам завода, погибшим в Великую Отечественную войну 1945 года. Эта работа является совместным детищем с Петром Новоселовым. Воплощали проект всем заводом, каждый цех выполнял соответствующую работу.

Открытие состоялось 1 мая 1985 года. По задумке, внутри звезды должен гореть огонь. Его зажгли при открытии и на 9 мая. Но с уходом В.В.Голубева огонь больше не зажигали, а жаль! Очень красиво сияла звезда в сумерках.

Позже по приглашению главного художника Николая Алексеевича Коковихина я перешла в художественную лабораторию, где работала 19 с лишним лет. Во время работы мною было много сделано различных изделий: скульптуры, сервизы, наборы, вазы, сувениры, в которых я применяла различные методы декорирования, возможные технологически.

Одним из интересных заданий была подготовка для Конаковского завода осетроводства: блюдо, пепельница, скульптура, отличающаяся очень реальным изображением.

Я пришла на завод процветающий. Было время стабильности, уверенности в будущем, настоящее советское плановое хозяйство. Наши художники участвовали в выставках, показывали новые изделия на Всесоюзных промышленно-художественных советах, наши работы возили на международные показы. Было счастливое время, простое, но счастливое! За время работы на заводе я родила еще двух сыновей, и мы стали многодетной семьей.

Но вот пришло время развала и спада производства. Лабораторию решено было закрыть в 2004 году, как раз в 195-летний юбилей завода. Я успела сделать памятную вазу высотой 80 см, которая была посвящена еще и 75-летнему юбилею художественной лаборатории».

О. Орлова.

(Продолжение следует).