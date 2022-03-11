Прогулка в прошлое

(Начало в №41, 42).

До настоящего времени пользуется большой популярностью так называемый ручеёк, который находится в бору, за нынешней лодочной станцией.

Ручеёк этот имеет название Костихинский – это первый приток Донховки. Всего притоков четыре: Шагаровский ручей – начинается на территории школы № 5 и впадает в Донховку за магазинами «Меркурий» и «Магнит».

Здесь начинался мост железной дороги, который шёл к улице Свободы. Мост хорошо виден весной, когда на Донховке понижается уровень воды, и она входит в свои естественные берега. Трусовский ручей начинается за заводом механизированного инструмента и впадает в Донховку в районе Дворца спорта "Дельфин". Безымянный ручей отделяет Александровку от улицы Лиговка. Есть ещё множество ручейков и ручеёчков, которые питают Донховку, но они не имеют названия и к лету пересыхают.

Донховка в то время была не только транспортным цехом фаянсового завода и местом отдыха, но и поставщиком рыбы для жителей города. Почти у всех были деревянные лодки собственного производства. Они стояли вдоль всего берега, привязанные замками к металлическим трубам, врытым в землю.

После работы мужики выносили из своих сараев моторы «Казанец» или «Стрела» и отправлялись на рыбалку. Часам к 10 вечера возвращались с богатым уловом. Рыбы брали столько, сколько нужно, чтобы прокормить семью, поэтому все питались исключительно свежей речной рыбой.По выходным семьями отправлялись на лодках на пикник, старались выехать пораньше, чтобы занять место поудобнее и поближе, на старых моторах времени на плавание уходило очень много. Проезжая под понтонным мостом, все наклоняли головы, а детей сажали на дно лодки. Этот мост весь период судоходства был разводным. Когда в акваторию реки входил пароход, посередине моста снимали специальные крепления и раздвигали две его половинки в разные стороны с помощью лодок, а затем снова сдвигали. Это причиняло неудобства жителям посёлка на правом берегу, который назывался Жилкооп, или Шанхай, как называли в России все места, отдаленные от центра города. Так продолжалось до 1964 года, когда пустили в эксплуатацию мост, с которого началась наша прогулка. В 1937 году ту часть старой фабричной Слободы, которая не попала в зону затопления, переименовали в улицу 1-я Набережная. По ней мы с вами и продолжаем прогулку. Совсем рядом с мостом, напротив дома 2-Б, находилась школа-семилетка. Номеров у школ тогда не было. Об этой школе сейчас уже никто не помнит. Есть фото деревянной школы, и его путают со школой №1, но первая школа никогда не была деревянной, она появилась после сноса школы в Старой Слободе.

Во времена НЭПа почти в каждом доме занимались каким-то ремеслом. В доме №10 шили одежду, в 12-м доме занимались извозом и делали добротную мебель по заказам. В 16-м доме жил фельдшер, который успешно лечил всех - это прообраз семейного доктора. Он пользовался огромным уважением жителей. Его помнят до сих пор. В доме №15 пекли калачи и баранки и тут же их продавали. В доме № 42 была столярная артель. Все дугообразные рамы в окнах старого города сделаны в этой артели. Артель существовала до революции, а в первые годы советской власти руководителя артели раскулачили, дом отобрали, в нём разместился первый поселковый Совет.

Людмила Лубова, краевед.

(Продолжение следует)