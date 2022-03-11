Ветеранское подворье

(Начало в № 42).

Надежда Михайловна Шахова (67 лет), п. Новозавидовский, свой дом. Ее представляла председатель ветеранской организации Галина Алексеевна Куксова. Члены комиссии были просто поражены увиденным на подворье. У Надежды Михайловны 17 коз, все они необыкновенные: ламанчи, нубийская, камерунская. Камерунские – небольшие, их называют карликовыми, нубийские – крупные, похожи на горных коз, ламанчи – смешные, с маленькими ушками. Все козы мясо-молочные. Чистенькие, ласковые. А как они любят хозяйку. Затем мы посмотрели уток, гусей, цесарок, кроликов. В глазах рябило от живности. А еще на участке пасека. В ульях пчелы карпатской породы. Теплица с огурцами и помидорами, грядки с овощами, пруд с лилиями. Мы только успевали переводить взгляд с одного на другое. Клубника, малина, крыжовник, смородина, фруктовые деревья. Помогают ей дочь и зять, приезжают из Москвы. Отдельно посажены лекарственные травы, несколько сортов мяты. Очень много красивых цветов: лилии, георгины, гортензия, герани. Такое подворье обеспечивает себя всем: молоком и яйцами, мясом, медом, овощами и фруктами.

Супруги Людмила Дмитриевна (67 лет) и Петр Иванович Литвиненко, сельское поселение Старомелковское. Представляла их председатель ветеранской организации Галина Федоровна Каминская. Живут они в квартире в двухэтажном доме, приехали сюда семьей из Карелии в 1987 году. С мужем они вырастили троих детей. Работала Людмила Дмитриевна в хозяйстве звероводом. Во дворе за домом она создала райский цветочный уголок. Столько цветов мы не видели ни на одном подворье. Дети помогают поддерживать эту красоту. Цветы – элитных сортов, многие в цветочных горшках. Прекрасны эустома, челябинская ромашка, петунии, розы очень красивые и разные, гладиолусы, лилейники, бегония, буддлея, флоксы, астры, георгины, бархатцы… Отдельно нужно сказать о дачном участке. Вместе с супругом Петром Ивановичем они много времени проводят на нем, у них полный порядок, все ухожено. Очень позитивные люди трудятся с удовольствием. В теплицах - помидоры и огурцы. Растут картофель, свекла, капуста, морковь, лук, тыква. Есть у них виноград и даже арбузы. У Людмилы Дмитриевны много рецептов заготовок овощей и фруктов.

Вера Анатольевна Щучкина (69 лет), Козловское городское поселение. Представляла её председатель ветеранской организации Ольга Константиновна Васильева. Вера Анатольевна трудилась на фабрике, выйдя на пенсию, больше времени стала уделять своему огороду. В заповеднике живет дочь, она и внуки помогают, но Вера Анатольевна любит по-своему планировать посадки. В теплицах растут огурцы, перцы и помидоры. Посажено много картошки, капуста цветная и обычная. Площадь посадок немаленькая – есть все. Она полностью с семьей обеспечена овощами. Держит 12 кур, что тоже хорошее подспорье. Цветам отдана светлая открытая часть огорода. Красивые клематисы, розы, анютины глазки, георгины, рудбекия. Вера Анатольевна с удовольствием трудится на огороде и рада результатам. «Пока есть силы, буду заниматься землей, ведь все растет хорошо и есть чем заняться», - говорит Вера Анатольевна.

Надежда Ивановна Буторова (68 лет) проживает в своем доме в Селиховском сельском поселении. Представляла ее председатель ветеранской организации Нина Алексеевна Иванова. У Надежды Ивановны красивое подворье. Живет она вместе с взрослым сыном, который ей помогает. На участке поставлена беседка, оформлена зона отдыха, растут туи. Работает по мере возможностей, без фанатизма, она инвалид 3 группы. Любит порядок, и это чувствуется во всем. Грядки чистые, кустики подвязаны, газоны покошены. В теплице красивые помидоры и огурцы. Морковка, свекла, тыквы, кабачки, капуста, лук. Отдельно посажены лечебные травы, мята. Ежевика почти спелая, крыжовник и смородина. Надежда Ивановна любит заниматься цветами, они все отвечают на заботу: плетистые розы, бегонии, ромашки, лилии. Она еще и поет, занимается в Доме культуры в ансамбле «Селяночка».

Т. Бокова, заместитель председателя Конаковского районного совета ветеранов, член комиссии.

(Продолжение следует).

Приятного аппетита!