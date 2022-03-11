

"ПРОРЫВ-2022"

С 22 по 29 октября прошел V Всероссийский турнир по мини-футболу «Прорыв-2022» в г. Сочи.

Команды соревновались в 5 возрастных группах: 2014-2015; 2012-2013; 2010-2011; 2008-2009; 2006-2007 годов рождения.

В сезоне осень-2022 приняли участие 35 команд. Было сыграно 99 матчей и забито 622 гола. В двух младших возрастных группах боролись по 6 команд. Две команды ДЮСШ «Олимп» Конаковского района по приглашению организаторов приняли участие в турнире (2010-2011 и 2006-2007 г.р.).

Лидеры 2010-2011 г.р.: СК "Гвардеец", г. Донецк – 1 место. ФК ДЮСШ "Олимп", Конаковский район – 2 место. ФК «Щербинка», г. Москва - 3 место.

В старшей возрастной группе за места сражались 8 команд. Победители группы 2006-2007 г.р.: ФК "Лицей № 22 «Надежда Сибири» – 1 место. ФК ДЮСШ "Олимп", Конаковский район – 2 место. ФК "Кинель" – 3 место.

Названы лучшие спортсмены из всех команд всех возрастов, и среди них и наши ребята. Лучшим вратарем турнира признан Андрей Тарасенко (ФК ДЮСШ "Олимп" , Конаковский район), лучшим игроком турнира стал Владислав Валиев (ФК ДЮСШ "Олимп", Конаковский район). Церемонию награждения провел рекордсмен книги рекордов Гиннесcа в номинации "BALL CONTROL WITHOUT HANDS" – Андрей Николаевич Морозов, а тренеры, по доброй традиции, провели показательный матч, который доставил огромное удовольствие и юным футболистам, и болельщикам, и самим наставникам. Команды-победители, занявшие призовые места и показавшие лучшие результаты, получили дипломы, кубки, медали от оргкомитета и ценные подарки в виде сертификатов на участие в предстоящих турнирах. Командам, которым в этот раз повезло чуть меньше, вручены наградные материалы «За активное участие» и памятные сувениры «Прорыв-2022». Оргкомитет и судьи турнира выражают благодарность командам и тренерам, в их числе и наставники ФК ДЮСШ «Олимп» Конаковского района М.Ю.Горячев, С.В.Логинов.

Отдельная благодарность самым верным, преданным болельщикам – мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Это вы заряжаете энергией и гоните вперед, это вы окрыляете и дарите веру в себя, в любую погоду вы всегда рядом и придаете силы бороться до конца. Спасибо каждому из вас! За кричалки и вопилки, за девизы и речевки, за то, что можете подобрать нужные слова и мотивировать. Спасибо за подсказки, помощь, дружбу, веру в ребят!

Президентские состязания

Класс-команда школы д. Вахонино выиграла региональный этап всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания" в городе Осташкове, получив право представлять Тверскую область на всероссийских соревнованиях в лагере "Орленок" (г. Туапсе).

В соревнованиях приняли участие команды из 84 субъектов РФ.

В соревнованиях по пляжному волейболу наши дети заняли 11 место, в творческом конкурсе стали восемнадцатыми. Это самые значимые результаты.

Руководитель и тренер команды - учитель физической культуры МБОУ СОШ д. Вахонино Елена Анатольевна Дудуева.

Победители турнира

В городе Высоковске (Московская область) состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти заслуженных тренеров России С.Н.Тропинова и Б.В.Молчанова, в котором приняли участие спортсмены ДЮСШ «Единоборств».

Как всегда, соревнования прошли в дружественной обстановке, с объективным судейством, призами и хорошим настроением. В соревновании приняли участие около 100 спортсменов из городов Тверской и Московской областей. Спортсмены нашей школы показали хорошие результаты.

Победителями в своих весовых категориях стали Арина Борисова, Софья Фомичева, Виктория Цветкова, Никита Воронкин, Илхом Назипов, Егор Челядинов, Тимур Курбонов, Дмитрий Чеботарев, Антон Пестерев, Арсений Барулин.

Серебряные призеры: Георгий Хихеев, Артемий Куликов, Александр Иванов, Пётр Пфеффер, Руслан Кочнов, Ирина Чугунова.

Бронзовые призеры: Виктор Малинин, Артём Петраков.

Поздравляем всех призёров и тренеров! Выражаем благодарность организаторам турнира, родителям - за личный транспорт, за автобус - администрации Конаковского района!

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

29 октября 2022 года в СОШ № 2 п. Новозавидовский Конаковского района прошло первенство Конаковского района по вольной борьбе среди юношей и девушек. Участвовали воспитанники МБУ ДО ДЮСШ 14 из поселков Новозавидовский, Редкино, Козлово, Озерки, с. Городня, д. Мокшино.

Выражаем благодарность директору школы Наталье Анатольевне Платоновой за помощь в проведении соревнований.

Поздравляем победителей и призёров Конаковского района!

М. Иванушкин, директор МБУ ДО ДЮСШ №14.

Благодарность тренерам

Благодарностями главы Конаковского района и подарками за подготовку и воспитание подрастающего поколения, результативные выступления и в честь Дня тренра отмечены: тренер отделения гребли п. Радченко Михаил Германович Суровцев; тренер по плаванию ДЮСШ «Олимп» Наталья Владимировна Захарикова; тренер по футболу ДЮЦ Конаковского района Сергей Владимирович Степанов; тренер, руководитель клуба «Импульс» Евгений Михайлович Муравьев; тренер по самбо ДЮСШ «Единоборств» Ольга Викторовна Алексеева; тренер по водно-моторному спорту СТК РОСТО, тренер ДЮСШ «Олимп» Андрей Борисович Шилов.