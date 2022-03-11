

28 октября в ДК «Современник» состоялся гала-концерт участников конкурса рисунков и плакатов «Здорово быть здоровым». Мероприятие подготовлено в рамках проекта местного отделения партии «Единая Россия» совместно с управлением образования Конаковского района и является третьим, финальным, этапом конкурса рисунков и плакатов. Зрители познакомились с видением здорового образа жизни дошкольных, школьных и студенческих коллективов Конаковского района.

Победителей конкурса определяло компетентное жюри - депутат Законодательного собрания Тверской области, секретарь Конаковского отделения партии «Единая Россия» А.В.Слепышев, представитель Управления образования администрации Конаковского района М.Б.Гучмазова, директор Центра внешкольной работы г. Конаково Е.Н.Смирнова, заместитель директора Центра внешкольной работы г. Конаково В.А.Дешина.

Александр Слепышев обратился с приветственным словом к зрителям и участникам концерта: «Когда мы решили провести конкурс, стали думать: а что может быть важнее здоровья? Поэтому и состоялся наш конкурс под названием «Здорово быть здоровым». Огромная благодарность управлению образования и Центру внешкольной работы за помощь в организации и проведении этой замечательной акции! И большое спасибо участникам за активность и такой невероятный отклик – мы получили почти 80 рисунков и плакатов со всего района! Все работы отличные, и выбор победителей стал для нас настоящим испытанием. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. И пусть победит сильнейший!».

От имени главы Конаковского района О.В.Лобановского и Собрания депутатов конкурсантов и зрителей приветствовали помощник главы Конаковского района, член политсовета Конаковского отделения партии «Единая Россия» В.С.Тахмезов и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района, член политсовета Конаковского отделения партии «Единая Россия» Т.А. Писаренко.

Участникам конкурса предстояло побороться за призовые места своими творческими выступлениями, в которых ребята постарались донести идеи утверждений «ЗОЖ – это модно», «Конаковский район – территория без наркотиков» и «Здорово быть здоровым». В ходе концерта зрители увидели творческие выступления воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов Конаковского колледжа.

В категории «Детские сады» третье место заняли воспитанники детского сада №2 п. Новозавидовский, второе место – детский сад №1 г. Конаково, победителями стали малыши из детского сада №12 г. Конаково «Журавушка».

Среди учащихся начальных классов третье место – школа с. Селихово, второе место – школа №8 г. Конаково, первое место - школа п. 2-е Моховое.

В категории «5 - 8 классы» третье место заняли ученики школы № 2 п. Новозавидовский, второе место – школы № 6 г. Конаково, первое место – школы №7 г. Конаково.

Третье место среди старшеклассников получили учащиеся школы №9 г. Конаково, второе место – школы №8 г. Конаково, первое место – школы д. Вахонино.

Первое место получил и студенческий коллектив Конаковского колледжа.

Свое выступление подготовила семья Ивановых, в которой мама, папа и трое сыновей объединены общим увлечением – спортом, победители в специальной номинации «Семья». После концерта мы спросили, понравилось ли им участие в конкурсе.

«В нашей семье спортом занимаются все. Поэтому нам очень приятно было поучаствовать в этом замечательном событии», – ответила Олеся Иванова, мама.

«Популяризация спорта и здорового образа жизни сейчас важна как никогда. Особенно среди подрастающего поколения. Здорово, что в нашем районе проводят такие конкурсы, и большое спасибо организаторам за этот концерт! Хочется, чтобы такие мероприятия проводились и дальше. И, конечно, мы всей семьей будем участвовать!» – сказал глава семьи.

Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят и взрослые, и дети. Здоровье дается человеку от рождения, но чтобы сохранить его на всю жизнь, он должен с раннего детства до глубокой старости постоянно заботиться о его укреплении.

Вовлеченность детей и подростков в такие акции показывает, что среди молодежи действительно актуально и модно вести здоровый образ жизни.

Татьяна Крыльцова.

Фото Д. Насонова.