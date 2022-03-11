В прошлый четверг в конаковском бору состоялись районные юнармейские сборы «Юносень-2022», на которых присутствовали начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Виктория Апостолова, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта Александра Валерьевна Федотова, директор центра молодежной политики «Иволга» Инна Борисовна Сотская, курсанты Тверской военной академии ВКО имени маршала Г.К.Жукова и представитель Российского Красного Креста.

Сборы «Юносень» проходят в Конаковском районе ежегодно уже более десяти лет.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из образовательных учреждений города и района.

Команды соревновались в семи этапах: разборка-сборка автомата АК74М, стрельба из пневматической винтовки, «минное поле», метание «гранат», оказание первой медицинской помощи, «боевой листок», строевая подготовка.

Погода выдалась прекрасная для осени, ребята с азартом соревновались и проходили препятствия в виде мин-ловушек, делали искусственное дыхание и массаж сердца специальному манекену, разбирали и собирали автомат, метали муляжи гранат. Видно было, что всё они это умеют, и обучались азам военной подготовки. За прохождение этапов команды получали баллы, по итогам которых определили победителей. Первое место заняла команда «Иволга» из юнармейского отряда, действующего при ЦМП «Иволга». Второе место - команда «Ловкие» - учащиеся средней школы № 7 г. Конаково, третье место - команда «Дмитрогорье» из средней школы с. Дмитрова Гора.

Виктория Апостолова отметила, что наш муниципалитет один из самых активных в Тверской области, много ярких личностей, которые делают вас заметными уже на российском уровне.

Все команды получили дипломы за участие, а победители - еще кубки и медали.

Людмила Кикало.

Фото автора.