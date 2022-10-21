30 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот дата установлена в знак глубокого уважения и признательности к труду водителей, инженеров, сотрудников предприятий транспорта и сервисного технического облуживания – всех, кто ежедневно выходит в рейсы, обеспечивает безопасную перевозку граждан, своевременную и качественную доставку грузов.

Своим трудом вы способствуете развитию жизненно важных отраслей экономики, в том числе торговли, промышленности, сельского хозяйства и строительного комплекса, вносите вклад в повышение качества жизни населения. Благодарю за труд всех работников и ветеранов транспортного комплекса Тверской области. Желаю вам здоровья, новых успехов и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Без вашей слаженной и добросовестной работы немыслима повседневная жизнь. Особая благодарность и признание тем, кто ежедневно «несет» за рулем рабочую вахту, выбрав профессию водителя делом всей жизни. Выражаем искреннюю благодарность всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный выход транспорта на линию. Особая признательность ветеранам производства за вклад в дело становления автотранспортной отрасли. Спасибо за верность профессии, за выдержку и терпение!

Желаем всем автомобилистам - любителям и профессионалам -безопасных дорог, безварийного движения, здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов. Будьте всегда внимательны на дорогах! Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

и.о. главы Конаковского района Н.В. Василенко,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

С праздником автомобилиста!

В последний выходной день октября все, кто имеет отношение к автотранспорту, отметят свой профессиональный праздник - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он основан ещё в январе 1976 года. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Почти ежедневно мы общаемся с водителями автобусов и такси, которые делают нашу жизнь удобнее.

С тех пор, как автобусы «Транспорта Верхневолжья» пришли в наш город, транспортная проблема отошла на второй план, а ведь совсем недавно мы ездили на старых неудобных автобусах, подолгу стояли на остановках в ожидании их.

Теперь мы можем проследить их путь в приложении в телефоне, расплатиться, приложив карту банка к валидатору. Всего 1454786 пассажиров перевезено в конаковской агломерации с момента запуска модели, в том числе редкино 269517 , новозавидовский - 345335

Водители синих автобусов вежливые и профессиональные, у них достойные заработные платы и условия труда. Многие не случайные люди в этой профессии и почти всю жизнь за рулем. Как, например, наш земляк Юрий Алексеевич Юдин, который водит автобусы с 1979 года. Работал водителем ещё в Конаковском АТП с его первых дней и до закрытия. Его маршрут – Конаково - паром на Дубну. Любит свою профессию и верен ей.

Счастливого пути, хорошей дороги вам, автомобилисты!

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.