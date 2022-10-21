МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Дополнительные средства на ремонты

В сентябре 2022 года из бюджета Конаковского района выделено дополнительно 18,6 миллиона рублей для проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях района.

- В Конаковском районе серьёзно относятся к вопросу создания благоприятных условий для воспитания и обучения подрастающего поколения. Администрация района и депутаты Собрания приняли решение о выделении средств из бюджета Конаковского района для того, чтобы дополнительно к плановым работам, которые уже завершены, отремонтировать некоторые школы и детские сады. В этот список вошли те образовательные объекты, которые требуют первоочередного внимания, - прокомментировал тему глава Конаковского района Олег Лобановский.

Средства выделены на ремонты в 9 школах, 9 детских садах и спортивной школе.

В школе № 2 города Конаково старые деревянные окна будут заменены на современные пластиковые оконные блоки, также в школе пройдет ремонт потолка в коридоре и замена электропроводки в пищеблоке.

Евроокна установят в школе деревни Ручьи, детских садах №№ 7 и 1 г. Конаково.

Также в детском саду №1 города Конаково будет проведен ремонт складских помещений.

В гимназии № 5 в дополнение к уже выполненным ремонтным работам отремонтировано крыльцо, в настоящее время ведутся работы по ремонту учительской и кабинета технологии мальчиков.

В школе № 9 города Конаково будет отремонтирована входная группа.

В школе села Селихово к уже установленной площадке ГТО оборудована дорожка из тротуарной плитки, и установлены бордюры.

В школе поселка Козлово ведется ремонт освещения в классах и ремонт кабинета для организации занятий по дополнительному образованию.

В школе №1 поселка Новозавидовский в дополнение к уже выполненному ремонту фасада школы будут проведены работы по ремонту крылец и замене входных дверей.

В школе поселка Первое мая уже к началу учебного года выполнены ремонты фасада школы, крыльца, кровли, заменены окна, дополнительно будут проведены работы по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции.

В детском саду № 11 «Центр развития ребенка» города Конаково уже закончены большие ремонтные работы: отремонтирована кровля, проведен ремонт выходных крылец, заменено дежурное освещение, приведена в порядок ливневая канализация, сейчас в саду работы продолжаются - разработана документация и обследован фундамент здания.

В детском саду № 1 деревни Мокшино в дополнение к проведенному ремонту кровли установлена вытяжная вентиляция на пищеблоке.

В детском саду № 1 деревни Вахонино, детском саду № 5 поселка Редкино отремонтировано ограждение.

В детский сад № 1 поселка Козлово приобретен холодильник.

В детском саду № 3 поселка Редкино проведен демонтаж четырех старых прогулочных веранд, уже установлены три новые прогулочные веранды, еще одна будет установлена в ближайшее время.

В ДЮСШ «Олимп» будет приобретена и установлена загородительная спортивная сетка на стены большого тренирововочного зала.

Напомним, в 2023 году на плановые ремонты образовательных учреждений Конаковского района выделено около 200 миллионов рублей.

В рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» и программы «Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы» начался капитальный ремонт школы поселка Радченко. Срок проведения ремонта 2022/2023 г. В 2023 году запланирован капитальный ремонт школы поселка Изоплит.

Государственная награда

21 октября, в День герба и флага Тверской области, в Твери состоялась церемония вручения государственных и региональных наград жителям Тверской области.

Нагрудного знака губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» удостоена председатель Конаковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Аксенова. Галина Ивановна – ветеран труда, заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного просвещения, Почетный гражданин Конаковского района. С марта 2009 года возглавляет совет ветеранов Конаковского района, является членом президиума областного совета ветеранов. Высокое признание на государственном уровне Галина Ивановна считает заслугой коллективной:

- В этом есть заслуга моих коллег по работе в управлении образования и моего актива в совете ветеранов. Такая высокая награда - это оценка работы этих двух коллективов. Мы будем и дальше заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, передачей лучших традиций ветеранской организации молодежи, заботой о ветеранах.

Второе место Ивана Гордикова

В центре развития "Кванториум" прошёл региональный конкурс "Лидер Верхневолжья". В конкурсе приняли участие 20 человек, представлявшие разные районы Тверской области, в возрасте от 14 до 24 лет по двум номинациям: лидер молодежного сообщества и лидер детского/молодежного общественного объединения.

От центра молодежной политики "Иволга" Конаковского района были направлены 4 конкурсанта: Ульяна Лебедева, Дарья Лукьянова, Полина Бахарева и Иван Гордиков.

По итогам конкурса в возрастной категории 14 - 18 лет второе место занял командир отряда "Стребин" и куратор юнармейского движения в Конаковском районе Иван Гордиков.

Иван студент второго курса Красногорского колледжа полиции. В юнармию вступил в 2019 году.

По мнению Ивана, участие в конкурсе «Лидер Верхневолжья» - это очень ответственное дело. Большую помощь в подготовке к конкурсу ему оказали специалисты «Иволги», за что он им безмерно благодарен. В следующем году Иван опять примет участие в конкурсе «Лидеры Верхневолжья», но уже в следующей, взрослой номинации.

Помощь мобилизованным

Конаковский районный совет ветеранов поддержал инициативу областного совета и организовал сбор помощи мобилизованным жителям новых российских территорий. Первая партия отправлена в Тверь - семь больших мешков с теплыми вещами и восемь коробок с продуктами.

Большую работу провела председатель ветеранской организации поселка Новозавидовский Галина Куксова. Ветеранским активом закуплены тушёнка, сгущённое молоко, рыбные консервы, чай, теплые вещи - носки, термобелье, шапочки. В носки ветераны вложили письма для военнослужащих с душевными, теплыми словами. Гуманитарную помощь из Старого Мелкова привезла председатель ветеранской организации Галина Каминская. Городские ветеранские организации микрорайонов: Гагаринский - Нина Цыганова, Центральный – Нина Вацурова, Гоголевский - Антонина Балихина, Кольской АЭС – Елена Кривошеева собрали теплые вещи, тушёнку, консервы и медикаменты. Дополнительно на собранные средства члены президиума купили шарфы, перчатки, носки, термобелье. Одних носков было собрано и отправлено более 200 пар.

Ветераны от всей души благодарят всех, кто поделился своим участием и добротой. Сбор гуманитарной помощи продолжен. Ведь впереди зима, и теплые вещи будут очень нужны нашим военнослужащим. Для тех, кто хочет помочь, сообщаем телефон совета ветеранов: 4-97-90.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.