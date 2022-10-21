МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

posted by admin on пт, 10/28/2022 - 08:47

Дополнительные средства на ремонты
В сентябре 2022 года из бюджета Конаковского района выделено дополнительно 18,6 миллиона рублей для проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях района.
- В Конаковском районе  серьёзно относятся к вопросу создания благоприятных условий для воспитания и обучения подрастающего поколения. Администрация района и депутаты Собрания приняли решение о выделении средств из бюджета Конаковского района для того, чтобы дополнительно к плановым работам, которые уже завершены, отремонтировать  некоторые школы и детские сады. В этот список вошли  те образовательные объекты, которые требуют первоочередного внимания, - прокомментировал тему глава Конаковского района Олег Лобановский.
Средства выделены на ремонты в 9 школах, 9 детских садах и спортивной школе.
В школе № 2 города Конаково старые деревянные окна будут заменены на современные пластиковые оконные блоки, также в школе пройдет ремонт потолка в коридоре и замена электропроводки в пищеблоке. 
 Евроокна установят в школе деревни Ручьи, детских садах №№ 7 и 1 г.  Конаково.
Также в детском саду №1 города Конаково будет проведен ремонт складских помещений.
 В гимназии № 5  в дополнение к уже выполненным ремонтным работам  отремонтировано крыльцо, в настоящее время  ведутся работы по ремонту учительской и кабинета технологии мальчиков.
В школе № 9 города Конаково будет отремонтирована входная группа. 
В школе села Селихово к уже установленной площадке ГТО оборудована дорожка из тротуарной плитки, и установлены бордюры.
В школе поселка Козлово ведется ремонт освещения в классах и ремонт кабинета для организации занятий по дополнительному образованию.
В школе №1 поселка Новозавидовский в дополнение к уже выполненному ремонту фасада школы будут проведены работы по ремонту крылец и замене входных дверей.
В школе поселка Первое мая уже к началу учебного года выполнены ремонты фасада школы, крыльца, кровли, заменены окна, дополнительно будут проведены работы по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции.
В детском саду № 11 «Центр развития ребенка» города  Конаково уже закончены большие ремонтные работы: отремонтирована кровля, проведен ремонт выходных крылец, заменено дежурное освещение, приведена в порядок ливневая канализация, сейчас в саду работы продолжаются - разработана документация и обследован  фундамент здания.
В детском саду № 1 деревни Мокшино в дополнение к проведенному ремонту кровли установлена вытяжная вентиляция на пищеблоке. 
В детском саду № 1 деревни  Вахонино, детском саду № 5 поселка Редкино отремонтировано ограждение.
В детский сад № 1 поселка Козлово приобретен холодильник.
В детском саду № 3  поселка Редкино  проведен  демонтаж четырех старых прогулочных веранд, уже установлены три  новые прогулочные веранды, еще одна будет установлена в ближайшее время.
В ДЮСШ  «Олимп» будет приобретена  и установлена загородительная спортивная сетка на стены большого тренирововочного зала.
Напомним, в 2023 году на плановые ремонты образовательных учреждений Конаковского района выделено около 200 миллионов рублей.
В рамках государственной программы  «Модернизация школьных систем образования» и программы «Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы» начался капитальный ремонт школы поселка Радченко. Срок проведения ремонта  2022/2023 г. В 2023 году запланирован капитальный ремонт школы поселка Изоплит.

Государственная награда
21 октября, в День герба и флага Тверской области, в Твери состоялась церемония вручения государственных и региональных наград жителям Тверской области.
Нагрудного знака губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» удостоена председатель Конаковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Аксенова.  Галина Ивановна – ветеран труда, заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного просвещения, Почетный гражданин Конаковского района.  С марта 2009 года  возглавляет совет ветеранов Конаковского района, является членом президиума областного совета ветеранов.  Высокое признание на государственном уровне  Галина Ивановна считает заслугой  коллективной: 
- В этом есть заслуга моих коллег по работе в управлении образования и моего актива в совете ветеранов.  Такая высокая награда - это оценка работы этих двух коллективов. Мы будем и дальше заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, передачей лучших традиций ветеранской организации молодежи, заботой о ветеранах.

Второе место Ивана Гордикова
В центре развития "Кванториум" прошёл региональный конкурс "Лидер Верхневолжья".  В конкурсе  приняли участие  20 человек, представлявшие разные районы Тверской области, в возрасте от 14 до 24 лет по двум номинациям: лидер молодежного сообщества и лидер детского/молодежного общественного объединения.
От центра молодежной политики "Иволга" Конаковского района были направлены 4 конкурсанта: Ульяна Лебедева, Дарья Лукьянова, Полина Бахарева и Иван Гордиков.
По итогам конкурса в возрастной категории 14 - 18 лет второе место занял командир отряда "Стребин" и куратор юнармейского движения в Конаковском районе Иван Гордиков.
Иван студент второго курса Красногорского колледжа полиции. В юнармию вступил в 2019 году.
По мнению Ивана, участие в конкурсе «Лидер Верхневолжья» - это очень ответственное дело. Большую помощь в подготовке  к конкурсу ему оказали специалисты «Иволги», за что он им безмерно благодарен. В следующем году Иван опять примет участие в конкурсе «Лидеры Верхневолжья», но уже в следующей, взрослой номинации.

Помощь мобилизованным
Конаковский районный совет ветеранов поддержал инициативу областного совета и организовал сбор помощи  мобилизованным   жителям  новых российских территорий. Первая партия отправлена в Тверь - семь  больших мешков с теплыми вещами и восемь коробок с продуктами. 
Большую работу провела председатель ветеранской организации поселка Новозавидовский Галина Куксова. Ветеранским активом закуплены тушёнка, сгущённое молоко, рыбные консервы, чай,  теплые вещи - носки, термобелье, шапочки. В носки ветераны  вложили письма  для военнослужащих  с душевными,  теплыми словами. Гуманитарную помощь из  Старого Мелкова привезла председатель ветеранской организации Галина Каминская. Городские ветеранские организации микрорайонов: Гагаринский - Нина Цыганова, Центральный – Нина Вацурова, Гоголевский - Антонина Балихина, Кольской АЭС – Елена Кривошеева собрали теплые вещи, тушёнку, консервы и медикаменты. Дополнительно на собранные средства члены президиума купили шарфы, перчатки, носки, термобелье. Одних носков было собрано и отправлено  более 200 пар. 
Ветераны  от всей души благодарят  всех, кто поделился своим участием и добротой. Сбор гуманитарной помощи  продолжен. Ведь впереди зима, и теплые вещи будут очень нужны нашим военнослужащим. Для тех, кто хочет помочь, сообщаем телефон совета ветеранов: 4-97-90.

Подготовлено: пресс-служба администрации  Конаковского района. 

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