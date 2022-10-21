НОВОСТИ РАЙОНА

«День белых журавлей»

В муниципалитетах Тверской области прошла областная молодежная патриотическая акция «День белых журавлей», в которой приняли участие представители военно-патриотических объединений, юнармейцы, школьники, студенты, а также жители региона.

«Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхневолжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны, на долгие три года Калининская область стала местом ожесточённых боёв с врагом – территорией мужества, стойкости и отваги. Сегодня нас объединяет память о героизме всех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы и кого уже нет с нами», - считает губернатор Игорь Руденя.

Акция проходит у памятных и мемориальных мест. Проходит минута молчания в память о погибших воинах.

Малышковый отряд "Иволгуши" центра молодежной политики «Иволга» тоже принял участие в областной молодежной патриотической акции "День белых журавлей" в память о воинах, павших на полях сражений в Великой Отечественной войне. Ребята изготовили журавликов сами и возложили к мемориалу в Комсомольском сквере.

Реализация проекта «Волжское море»

Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Дорожная Строительная Компания» Сергеем Голубевым.

Обсуждался ход реализации инфраструктурных проектов. Предприятие задействовано в создании комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша.

Проект включает несколько этапов - устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ, строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша.

Сейчас на объекте выполняется устройство асфальтобетонного покрытия подъездной автомобильной дороги, ведётся обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, выполняется благоустройство территории.

Завершающим этапом реализации проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово». Это даст возможность туристам без пересадок добираться до порта «Завидово» и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах. Ожидаемый пассажиропоток с учётом проживающих на территории Завидово граждан составит более 1 миллиона 200 тысяч человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов.

ООО «ДСК» являлась также подрядной организацией по строительству пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе в районе кластера «Волжское море». Объект введён в эксплуатацию в 2020 году.

Активное участие ООО «Дорожная строительная компания» принимает в выполнении работ по благоустройству Соборной площади в Твери, где расположены комплекс Императорского дворца и Спасо-Преображенский собор, а также на объектах дорожного хозяйства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, на дорогах «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково, Торжок – Осташков, Осташков – Волговерховье, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1 Мая – Ильинское и других.

Пресс-служба правительства Тверской области.

В Конаковском районе продолжается адресная газификация

В Верхневолжье ведется приемка и ввод в эксплуатацию завершенных объектов газификации. В 2022 году по Программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на период до 2025 года при участии ПАО «Газпром» заявлено 7 объектов протяженностью 215,4 км в 6 муниципальных образованиях. По региональной адресной инвестиционной программе (АИП) реализуются 15 объектов протяженностью 145 км в 11 муниципалитетах.

«По поручению Президента России Владимира Путина необходимо провести газ в ранее не газифицированные территории, – подчеркнул Игорь Руденя. – Следует обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. Еще одна задача – синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта».

В 2022 году по адресной инвестиционной программе объекты газификации вводят в Вышневолоцком, Кимрском, Максатихинском, Рамешковском округах, Сонковском, Ржевском, Конаковском, Калининском районах, в Красном Холме, Нелидово и Оленино.

В настоящее время завершено строительство 6 объектов, которые уже приняты в эксплуатацию. В 2022 году по АИП планируется ввести еще 6 объектов, где в настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы. Это газопроводы в деревнях Сорокопенино, Дубровки, Заречье, Марьино, Чублово, Филимоново и селе Селихово Конаковского района, д. Мончалово Ржевского района.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

По поручению Президента Владимира Путина в Верхневолжье также реализуется проект бесплатной догазификации домовладений жителей. В Тверской области заявлена догазификация свыше 8 тысяч домовладений почти в 600 населенных пунктах. Завершить проект в полном объеме планируется в 2023 году.

Пресс-служба правительства Тверской области.