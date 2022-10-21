ЭТО ИНТЕРЕСНО

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О ЛИРИЧЕСКОМ ТЕНОРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
20 октября в Дмитровогорском сельском Доме культуры прошла творческая встреча с Виктором Дмитриевичем Васильевым, академиком Петровской Академии наук и искусств, лауреатом премии Фонда Ирины Архиповой и Всероссийской литературной премии им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, поэтом и писателем, автором книг о Сергее Лемешеве, создателем музея великого певца. Данное мероприятие было организовано в рамках празднования 120-летия со дня рождения Сергея Лемешева.
Встреча с поэтом – это всегда праздник, такие впечатления обычно запоминаются надолго, особенно, если на ней присутствует молодое поколение.
Виктор Васильев познакомил собравшихся с жизнью и творчеством нашего всемирно известного земляка. Прочитал о Сергее Лемешеве свои стихи и показал о нем документальный фильм. И, конечно, вечер прошел в теплой и дружеской атмосфере. Зрители пожелали Виктору Дмитриевичу творческого вдохновения и еще много новых книг.
Мы надеемся, что творческие встречи с поэтом продолжатся и в будущем.
Михаил Семёнов.