Купель доступна всем

В канун одного из великих двунадесятых праздников Воздвижения Животворящего Креста Господня в с. Селихово обновили и освятили Ильинскую купель. Расположена деревянная купель на реке Донховке недалеко от остановки Селихово (не доезжая остановки, поворот налево). Сама купель сделана из бетонных колец, покрытых мозаикой. Купель наполняется проточной водой из родников.

Построена она предпринимателем Леонидом Старцевым в 2014 году. Директор Дома краски г. Конаково Павел Погодин пожертвовал краску для обновления купели.

Иеромонах Августин, клирик прихода с. Селихово, в прекрасный солнечный осенний день освятил купель и отметил, что в наше тяжёлое время любой может прийти и окунуться, чтобы очиститься духовно. Ключи находятся в Ильинском храме с.Селихово. Купель не только освящена, но и освещена и открыта для всех желающих.

Людмила Кикало. Фото автора.