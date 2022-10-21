Современная школа – первый шаг к профессии

Процесс раннего отбора, подготовки и сопровождения педагогических кадров имеет огромное значение в наше время. Развитие цифровых технологий, доступность информации и множество возможностей и направлений саморазвития у подростков требуют от школьной программы определенной гибкости в современных условиях. Растет востребованность квалифицированных кадров в образовательной и социальной сферах. Потому процесс профессионального самоопределения школьников необходимо начинать как можно раньше.

Развитие уже созданной системы ранней профориентации детей и подростков – задача, поставленная губернатором Игорем Руденей.

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров, – считает глава региона. – Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле».

В этом году на базе Конаковской гимназии № 5 начал работать совершенно новый профориентационный проект – психолого-педагогический класс. Учебная программа по предмету «Основы психологии и педагогики» как раз отвечает запросам и потребностям современного общества, создает условия для ориентации старшеклассников на педагогические профессии через включение их в систему социальных отношений, формирует социально значимые качества личности. Чем интересна эта программа, мы поинтересовались у руководителя психолого-педагогического класса гимназии № 5 Елены Геннадьевны Габуевой.

«В наш новый психолого-педагогический класс пришли ребята, которые действительно хотят посвятить свою жизнь профессии психолога или стать педагогом. У ребят уже начинается педагогическая практика. Ранняя профориентация очень важна, ведь это посыл для старшекласников к выбору жизненного и профессионального пути, стабильного и определенного будущего. Даже те из ребят, что выберут другую профессию, могут много полезного узнать из этой учебной программы. Психология универсальна, и, в первую очередь, это помощь в самопознании и самоопределении, в межличностных отношениях и процессах в обществе. А это уже знания, необходимые в любой сфере деятельности», – рассказала Елена Геннадьевна.

А вот что думают сами учащиеся этого класса.

Софья Крюкова: «Безусловно, занятия очень интересные. Это помогает «копнуть глубже». Для меня очень важны эрудированность, получение новых знаний и навыков. А знание психологии может помочь в любой ситуации, а самое главное – в познании себя. Моя мама педагог. Мне и самой очень нравится что-то объяснять другим, поэтому меня всегда интересовало преподавание».

Дарья Ефимкина: «В будущем хочу стать психологом, поэтому и выбрала этот класс. Очень нравится помогать людям, исследовать глубинные причины той или иной проблемы. Считаю, что это очень полезно – получать такие профессиональные навыки еще в процессе школьного обучения».

Возможно, в ближайшем будущем наряду с психолого-педагогическими классами появятся профориентационные программы научных и технических направлений. Ведь сейчас школьная образовательная система активно развивается, использует новые формы и методы обучения, шагая «в ногу со временем».

Татьяна Крыльцова.