Интересные каникулы

29 октября для школьников Тверской области начинаются осенние каникулы, которые продлятся до 6 ноября. В это время во всех муниципальных образованиях региона пройдут образовательные акции и мероприятия.

С 31 октября по 3 ноября в детском технопарке «Кванториум» в Твери пройдут осенние инженерные каникулы «Магия науки». Курсы рассчитаны на детей от 8 до 14 лет. Ребенок может выбрать направление своего курса: «РобоЭльф», «АлХимик», «Робо Механикус», «Магический проводник», «Феномен в 3D», «Стихия Аэро», «Чары VR» и «Волшебная Java». В каждой группе запланированы мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры.

Занятия будут проходить с 10.00 до 13.30 в технопарке «Кванториум» по адресу: Студенческий пер., д. 28.

Для юных живописцев в Верхневолжье пройдет региональный онлайн-конкурс рисунков «Герои сказок и стихов С.Я.Маршака», который посвящен 135-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга, переводчика и общественного деятеля.

Свои работы можно присылать с 1 по 5 ноября на официальный сайт Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Тверской области «Орион» по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63525bd690fa7b8018a31a05/.

Кроме того, Региональный центр «Орион» проведет профильную смену «Агробиотехнологии» для школьников. С 28 октября по 1 ноября ребята смогут принять участие в занятиях по направлениям "химическая биология растений" и "биотехнология растений (Биотехнология)".

Также в школьные каникулы состоится VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант-2022», приуроченная к Дню народного единства, в которой участие смогут принять все желающие. В этом году диктант традиционно пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн.

В Твери всех желающих проверить свои знания ждут 2 ноября в 11.00 в Тверском государственном университете по адресу: ул. Трехсвятская, д. 16/31.

Ответить на вопросы диктанта онлайн можно будет с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции по ссылке: www.miretno.ru.

Пресс-служба

правительства Тверской области.