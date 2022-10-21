В госТях у "СЕВЕРЯНОЧКИ"

В этом году известный в Конаковском районе ансамбль народной песни «Северяночка» отмечает 10-летие своего создания. Руководитель Елена Васильевна Кривошеева, концертмейстер Виктор Александрович Воробьев. В составе ансамбля члены клуба ветеранов Кольской АЭС межрегиональной общественной организации ветеранов концерна Рос- энергоатом.

«Северяночка» - участница массовых и благотворительных мероприятий различного уровня, по первому зову готовы выехать куда угодно со своей концертной программой, несмотря на солидный возраст участниц. Активно принимают участие в акциях «Спешите делать добро», творческом фестивале «Мои года - моё богатство».

Отмечены наградами фестиваля «Энергия жизни», который организует концерн Рос- энергоатом. Дипломанты и лауреаты фестиваля малых городов России «София» в городе Москве. В этом году в канун Дня работника атомной промышленности «Северяночка» побывала на Кольской АЭС и выступила на сцене полярнозоринского Дворца культуры.

Наш корреспондент Людмила Кикало побывала на одной из репетиций ансамбля в квартире его руководителя Елены Васильевны Кривошеевой. Десять участниц репетировали песни к будущему концерту с концертмейстером Виктором Воробьёвым, а в перерыве делились воспоминаниями.

- Расскажите, кто первый предложил название ансамбля?

- Это коллективное предложение, так как мы все с севера, все познакомились в Полярных Зорях, куда приехали работать. Почти все - на Кольской АЭС. Правда, там мы не пели, наш коллетив уже организовался здесь, на конаковской земле. В 2012 году мы готовились к фестивалю «Энергия жизни» в Десногорске на Смоленской АЭС и решили выступить с русскими народными песнями, поскольку мы их хорошо знали и исполняли на домашних посиделках и на конкурсах цехов. Когда вышли на заслуженный отдых, переехали по программе переселения в наш город и получили квартиры в одном дворе. Сдружились и до сих пор вместе…Теперь поём.

- А кто вас обучал коллективному пению?

- Первым нашим музыкальным руководителем был Геннадий Алексеевич Рассказов, пенсионер МВД, весёлый, творческий человек. Именно он нам предложил среднеуральский репертуар. Первым нашим домом стал ДК им. Воровского, спасибо Светлане Чернявской, которая сама прекрасно пела и помогала нам во всём.

У нас не было костюмов для выступления, и Светлана Владимировна достала их из закромов, побитые молью и временем. Мы из нескольких шили один, подбирали материал, реставрировали их сами.

Головные уборы сделали из павловопосадских платков и коробок из-под шоколадных конфет. Когда приехали на выступление, нам сказали, что на сцену нужно накраситься поярче, чтобы не быть бледными под рампами. В ход пошли помада и румяна, накрасились мы, как Марфушечка в сказке «Морозко». Наши руководители ветеранской станции чуть не сползли со стульев от смеха.

Мы соревновались с опытными коллективами, и никто не ожидал, что победим в своё первое выступление такого уровня и станем лауреатами фестиваля. Пели и частушки, и патриотические песни, и казачьи, и танцевали. До сих пор мы придерживаемся такого репертуара. Участвуем во многих других конкурсах и смотрах песен, например, «В кругу друзей», «Оглянись на жизнь сначала».

Вторым нашим музыкальным руководителем после смерти Геннадия Алексеевича стал Евгений Валентинович Дадаев. Он нас многому научил, как надо дышать при пении, учил с нами скороговорки и многое другое.

- С какого года с вами работает Виктор Александрович?

- В эту субботу исполнился ровно год. С 2019 года мы занимаемся в ДК «Современник», нам выделили прекрасный кабинет. 30 августа прошлого года мы стали лауреатами 1 степени Московского фестиваля в Подольске и лауреатами межрегионального фестиваля-конкурса «Троицкие обереги-2021».

С Виктором Александровичем у нас изменился репертуар в сторону лирических, современных и казачьих песен. Поменялся и инструмент, раньше выступали под баян, сейчас собрались и купили новый синтезатор «Ямаха».

- Сколько лет вашим солисткам?

- Самой юной 85 лет.

Поздравляем «Северяночку» с юбилеем! Желаем всем участницам ансамбля здоровья, жизнестойкости, оптимизма, творческих успехов!

Фото из архива

ансамбля.