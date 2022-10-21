Песни, которые объединяют



XIV районный фестиваль вокальных ансамблей, дуэтов и эстрадных исполнителей песни «Дарите музыку друг другу!» состоялся в минувшую субботу в Досуговом центре д. Мокшино сельского поселения «Завидово».

Фестиваль нацелен на сохранение и развитие песенных традиций и проходит в рамках Года культурного наследия народов России. А впервые, 14 лет назад, вокальный проект стартовал в Новозавидовском ДК, был посвящен Году семьи и позиционировался как фестиваль поколений. Инициатором проекта выступил районный отдел культуры, и с легкой руки заведующего отделом Валерия Ивановича Данейкина фестиваль начал своё путешествие по району: Новозавидовский, Мокшино, ДК «Современник», Дмитрова Гора и вновь Мокшино.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина, Благочинный Конаковского церковного округа настоятель Успенской церкви с. Завидово протоиерей Петр Дубяго и директор Досугового центра Татьяна Дмитриевна Вересова. Выступавшие отметили, что вокальный фестиваль - традиционное и ожидаемое событие в нашем районе и, судя по количеству участников, такой формат остается востребованным среди вокалистов и ценителей песни.

Право открыть фестивальный концерт предоставили хозяевам сцены – народному ансамблю русской песни «Каравай». Эстафету подхватили ансамбли «Русский напев» (Вахонинский СДК), «Сельчане» (Селиховский СДК), «Фантазия» (Дмитровогорский СДК), народный ансамбль «Русская душа» (ДК «Современник»); трио «Вдохновение» (Юрьево-Девичьевский ДЦ); дуэты Николай Трунтов и Татьяна Гусева (Изоплитовский КДЦ «Надежда»), Лидия Усанова и Светлана Борина (ДК «Современник»).

Проникновенными, сильными и мужественными голосами порадовали солисты Виктор Ермолов, Борис Кейля, Анатолий Беркис, Роман Кузьмин, Александр Девятьяров. Не отставали от них и солистки Людмила Ковальченко, Екатерина Чибошвили, Вероника Чайкина, Екатерина Дёмкина, Наталья Пешкичева, Светлана Нечаева, Екатерина Игнатова, Елена Спицына. Слушая их пение, невольно вспоминаешь строки:

Сколько б ни было забот,

Все равно - в нужде, в достатке, -

Если женщина поет,

Значит, в доме все в порядке.

Творческим подарком фестивалю стало выступление циркового коллектива «Арго» под руководством Анастасии Матяж.

Ещё одним подарком-сюрпризом от сотрудников Досугового центра стал видеоряд, отлично украсивший всю программу, длившуюся почти три часа, а в финале участникам были вручены дипломы и памятные подарки. Символично, что фестиваль состоялся в канун нашего общего праздника – Дня народного единства.

Песня, особенно народная, обладает удивительным свойством объединять людей разных поколений, взглядов, национальных традиций. Поющий человек открыт миру, он делится с окружающими своей добротой, любовью, верой в завтрашний день. Задумайтесь, что способно помочь каждому из нас сберечь в себе человека в это непростое тревожное время? Теплый солнечный луч, улыбка ребенка и хорошая песня.

Наталья Барановская.

Фото: Денис Насонов.