МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

17 октября губернатор Игорь Руденя объявил о решении правительства Тверской области по предоставлению единовременной выплаты мобилизованным гражданам.

Размер выплаты составит 150 тыс. рублей. Ее получат жители Тверской области, которые в настоящее время призваны в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации. Выплаты носят беззаявительный характер. Выплаты произведут в течение нескольких дней.

Ранее на уровне региона принято и реализовано решение о приобретении дополнительной экипировки для мобилизованных. Это спальные мешки, пенопропиленовые коврики, комплекты нательного термобелья, утепленная резиновая обувь, термосы. Помимо этого, мобилизованные будут обеспечены индивидуальными аптечками. Также утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих: детей, жен, родителей мобилизуемых граждан и добровольцев.

В Конаковском районе семьи мобилизованных получат дополнительные,

районные меры поддержки

Меры поддержки семей мобилизованных в настоящее время принимаются на всех уровнях власти.

В Конаковском районе главой района Олегом Лобановским принято решение о районных мерах поддержки.

- У людей, уходящих служить, большую тревогу вызывает судьба близких, особенно детей. Поэтому принято решение освободить семьи мобилизованных от родительской платы за детские сады и обеспечить школьников из семей мобилизованных дополнительными горячими бесплатными обедами. С 18 октября эти меры начинают действовать в соответствии с принятыми нормативно- правовыми актами.

Мы делаем все для того, чтобы оказывать помощь мобилизованным жителям Конаковского района и их семьям. Горжусь нашими земляками, которые отправились в ряды Вооруженных сил, – отметил Олег Лобановский.

Напомним, ранее благодаря финансовой поддержке предпринимателей для комплектования дополнительного обмундирования военнослужащих из Конаковского района приобретены медикаменты, рюкзаки, термобелье, футболки, балаклавы, налобные фонари, перчатки и варежки, термоноски, туристические сидушки. Необходимо отметить, что такой набор получил каждый житель нашего района, который был призван в рамках частичной мобилизации. На особом контроле у главы района находятся обращения, поступившие от военнослужащих и их семей, касающиеся решения бытовых вопросов, оформления кредитных каникул, устройства детей в дошкольные учреждения.

Все вопросы фиксируются и оперативно решаются. В Конаковском районе на базе молодежного центра «Иволга» развернут штаб по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных.

Также для моральной поддержки жен и матерей мобилизованных в «Иволге» и в районном ДК «Современник» организованы еженедельные бесплатные занятия с психологом.