21 октября – День герба и флага Тверской области

Уважаемые жители Верхневолжья!

Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области!

Этот праздник символизирует ценности, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Верхневолжью, уважение к многовековой истории тверской земли, ее важной роли в становлении и развитии Российского государства, стремление трудиться на благо Отчизны, быть достойными побед и достижений наших предшественников.

Герб и флаг нашей области напоминают о том, что Верхневолжье всегда было родиной преданных сыновей и дочерей Отечества. Во все времена они отстаивали интересы своей страны, трудились для того, чтобы Россия была сильным, единым, самостоятельным государством.

Сегодня жители Тверской области продолжают традиции патриотизма, заботы о своем крае, созидательного труда и защиты интересов Отчизны.

Желаю вам здоровья, счастья и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

21 октября отмечается главный по своему статусу праздник нашего региона – День герба и флага Тверской области.

У каждого субъекта Российской Федерации свои официальные символы, в которых нашли отражение традиции и особенности региона.

Сегодня перед нашим обществом стоит важная задача воспитания молодежи в духе патриотизма, и ее решение невозможно без уважения к символам родного Верхневолжья.

От имени Законодательного собрания поздравляю всех с Днем герба и флага Тверской области!

В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и надежды воплотятся в жизнь.

Председатель Законодательного собрания Тверской области С.А.Голубев.

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Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем герба и флага Тверской области!

Герб и флаг отражают роль Верхневолжья в становлении и развитии нашего государства, в формировании выдающегося культурного и духовного наследия страны. Официальные символы воплощают в себе славное прошлое нашей древней земли, олицетворяют живую связь поколений и лучшие традиции служения Отечеству.

Сегодня мы отдаем немало сил и энергии во имя благополучия и процветания Тверской области, а значит, и России в целом. Благодарю всех, кто своим талантом, трудом, знаниями изо дня в день, из года в год создает материальный и интеллектуальный потенциал родного края.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, процветания, новых трудовых успехов на благо тверской земли!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, и.о. главы Конаковского района

Н.В.Василенко, председатель Собрания депутатов

Конаковского района Д.Е.Щурин.