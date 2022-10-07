МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Чтобы дороги радовали

Конаковский район ежегодно наращивает объемы ремонта автодорог. В преддверии Дня работника дорожного хозяйства, который отмечается 15 октября, мы встретились с начальником отдела дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ «Организация единого заказчика» Мариной Кукиной, которая курирует «дорожные вопросы» Конаковского района, и обсудили состояние дорожной отрасли и её перспективы.

- Марина Николаевна, какие основные направления работы отдела, который вы возглавляете?

- Приоритетами в дорожной области на территории Конаковского района являются:

1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, полноты и качества выполнения дорожных работ;

2. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с городскими и сельскими поселениями, в том числе за счет ремонта автомобильных дорог.

- А какова протяженность дорог в Конаковском районе?

- Протяженность региональных дорог Конаковского района составляет 376 километров, из них 279,3 километра с асфальтобетонным покрытием, 95,4 километра – гравийные (пгс), 1,3 километра – грунтовые. По территории района проходят региональные дороги 1 класса – 66,9 километра, II класса – 192,5 километра, III класса – 116,6 километра. Также имеются дороги местного значения, которые закреплены за городскими и сельскими поселениям Конаковского района и за администрацией Конаковского района.

- Район большой, территорий много. В чем особенность дорог в Конаковском районе?

- Улично-дорожная сеть района построена большей частью в середине прошлого века под существовавшие в то время нагрузки и с момента ввода в эксплуатацию не подвергалась капитальному ремонту ни разу, поэтому дороги Конаковского района имеют большой процент износа. Рост интенсивности дорожного движения на дорогах Конаковского района привел к возрастанию изнашивающего воздействия автомобилей на дорожное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ.

Эта тенденция с каждым годом возрастает.

- Со всеми объектами по ремонтам дорог, запланированными на этот год, справились?

- По некоторым объектам ещё ведется приемка работ, но в целом работы по ремонту объектов на сегодняшний день завершены в полном объеме.

- Назовите, пожалуйста, наиболее значимые объекты.

- Ремонт улицы Энергетиков от моста через Донховку до пересечения с улицей Васильковского, улица Первомайская в городе Конаково, ремонт центральной дороги в деревне Старое Мелково. А вообще хочу сказать, что каждый обьект ремонта дорог очень значим для жителей тех поселений, в которых он проводится (улыбается).

- В Конаковском районе 16 поселений. Можете назвать лидеров по количеству и качеству проведенных дорожных ремонтов?

- Однозначно на данный вопрос ответить нельзя. Каждое поселение Конаковского района самостоятельно проводит работы по ремонту дорожной сети на территории поселения. Мы реализуем полномочия поселений в рамках реализации государственной программы Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2020-2028 годы. За три года в рамках данной программы приняли участие многие поселения - город Конаково, поселки Новозавидовский, Редкино, Козлово, Радченко, Первомайское сельское поселение, Старомелковское сельское поселение, Дмитровогорское сельское поселение, сельское поселение "Завидово".

- Какие основные подрядчики ремонтируют наши дороги?

- Каждый год у нас выходят на ремонт дорог разные подрядчики. Но имеются и те, кто из года в год выполняет ремонтные работы в Конаковском районе, это ООО "СпецДорСтрой", ООО "Клинская ДСК", ООО "БИТУМИКС", ООО "Скайвей".

- Говорят, отремонтировать дорогу – половина успеха, ее надо еще и сохранить. Сохранить – значит содержать. Как наши дорожники справляются с этим?

- Не без особого труда. Состояние дорог в Конаковском районе очень сильно разрушено. Поэтому дорожное покрытие требует проведения ремонта, а где то и капитальный ремонт. Поэтому в рамках содержания очень сложно привести дороги в надлежащие состояние для обеспечения безопасности дорожного движения. Но подрядчики справляются с данной задачей.

- Качественная дорожная сеть должна способствовать повышению уровня безопасности движения. В национальном проекте предусмотрен блок мероприятий, направленных на снижение ДТП с тяжелыми последствиями на трассах. Как они реализуются в районе одновременно с ремонтом дорожной сети?

- В рамках государственной программы имеется направление по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, которой предусмотрена реализация следующих мероприятий: устройство искусственных дорожных неровностей, установка светофорных объектов, устройство барьерного ограждения и других. Именно выполнение этих мероприятий позволяет повысить безопасность дорожного движения и пешеходов.

- Расскажите о планах по ремонтам дорог в районе на следующий год.

- В 2023 году Конаковский район планирует принять участие в ремонте восьми объектов улично-дорожной сети и шести объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

- С какими трудностями в работе приходится сталкиваться?

- Трудностей на самом деле очень много, но мы пытаемся с ними справляться. Например, при разработке проектной документации по ремонту объекта не отражаются в полном объеме виды и объемы требуемых работ, поэтому в процессе реализации работ приходится проводить корректировки, что не всегда удается. Ну и, конечно, одной из самых главных проблем является ограничение финансирования на проведение ремонтных работ для удовлетворения всей потребности в ремонте дорог, имеющейся на сегодняшний день.

- Марина Николаевна, что бы вы в преддверии профессионального праздника пожелали работающим рядом с вами людям, своим коллегам из дорожных организаций?

- Уважаемые работники дорожного хозяйства! Вы создаете уют, комфорт, а порой и безопасность на дорогах. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, и искренне радоваться плодам своего труда.

Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами. Мы благодарим вас, дорогие дорожники, и от души желаем, чтобы ваша жизненная дорога была ровной и гладкой, а здоровье и силы прибавлялись с каждым годом. Спасибо вам за нелегкий, но очень нужный всем нам труд! С Днем работника дорожного хозяйства!

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.