Помощь регионального уровня

В Тверской области утвержден комплекс мер поддержки семей жителей, призванных в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя.

Предусмотрено бесплатное посещение членами семьи спортивных и физкультурных мероприятий в государственных и муниципальных спортивных организациях Тверской области, а также бесплатное посещение мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры Верхневолжья.

Семьи мобилизованных могут бесплатно покататься на коньках в ледовых комплексах «Кристалл» и «Орбита» (г. Тверь), «Старица», «Конаковский лед», «Орион» (г. Бологое), «Волга» (г. Калязин), «Арктика» (г. Кимры).

В октябре – побывать на первенстве по футболу. Игры пройдут 19, 24 и 30 октября на стадионе «Юность» в Твери.

В сфере культуры доступны посещения мероприятий государственных музеев Тверской области, областной картинной галереи, филармонии, Дома народного творчества и домов культуры в районах, а также театров.

Дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в учреждения допобразования.

Предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей мобилизованных в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. А дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение.

Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, могут бесплатно получить социальные услуги на дому.

Документ определяет членов семьи, которые имеют право на получение данных преференций. Это супруга мобилизованного, несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет с инвалидностью и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях. Вышеуказанными мерами поддержки могут воспользоваться и родители мобилизованного.

Документы, подтверждающие их принадлежность к членам семьи мобилизованного, будут предоставлять жителям региона органы местного самоуправления. Специальная форма такой справки разработана и будет доведена до администраций муниципалитетов.

Документ следует предъявлять при посещении культурных, спортивных мероприятий, реализации прав на внеочередное обслуживание и других льгот.

Пресс-служба правительства Тверской области.

Модернизация объектов инфраструктуры ЖКХ в Конаковском районе

В Верхневолжье увеличено финансирование государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области». Расходование средств обсуждалось на заседании регионального правительства, которое 18 октября провёл губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье по поручению главы региона ведётся системная работа по модернизации коммунального хозяйства, консолидации коммунальных активов. Это позволяет стабильно проходить отопительные сезоны без значительных технологических нарушений на сетях.

Кроме того, финансирование заложено на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в Вышневолоцком городском округе и Конаковском районе в 2022 – 2023 годах.

Также дополнительные средства направят на формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Пресс-служба правительства Тверской области.

Хор из Конаковского района занял первое место

на Всероссийском музыкальном конкурсе

Юношеский хор Хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково Тверской области стал победителем Всероссийского хорового фестиваля-конкурса «Моя Родина – Россия».

Коллектив выступал в Спасо-Преображенском соборе Угличского кремля, а также на концертных площадках Углича и Ярославля. Специальным призом также отмечен дирижёр Пётр Зотов. Конаковский хор мальчиков и юношей активно участвует в конкурсах и фестивалях, неоднократно становился лауреатом, выступает с концертами не только в Тверской области, но и других регионах России. Хоровой школой мальчиков и юношей г. Конаково руководят выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных Вадим и Наталья Махновские. Хоровая школа мальчиков и юношей сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром Московской государственной филармонии, Национальным оркестром народных инструментов им. Осипова, камерным хором «Русский партес» и камерным оркестром «Российская камерата» Тверской областной академической филармонии. Коллектив выступал на таких крупных площадках, как Большой концертный зал Московской консерватории, Концертный зал им. Чайковского, Кремлевский дворец съездов. Ребята также выступали вместе с мужским хором Свято-Данилова монастыря. Являются постоянными участниками Детского хора России и Сводного хора Русской Православной Церкви.

Пресс-служба правительства Тверской области.

О начале декларационной кампании

об объеме розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции за III квартал 2022 года

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртсодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2022 года с 1 по 20 октября 2022 года следующего содержания.

В соответствии со статьей 14 федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - федеральный закон № 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртсодержащей пищевой продукции, а также спиртсодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема: розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртсодержащей непищевой продукции; розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 13 Порядка). Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа проверки которой выдан в порядке, установленном федеральным законом № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи». Декларации по формам, предусмотренным приложениями №№ 7 и 8 к настоящему Порядку, представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях искажение инфо мации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области.