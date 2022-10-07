ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

ДЕНЬ ПАМЯТИ

16 октября в ДК «Современник» состоялось торжественное мероприятие в память о Николае Михайловиче Макееве. В этот день во Дворце культуры собрались родные, соратники, коллеги и ученики – все, кто знал, уважал и любил этого удивительного человека. Вспоминали и тех, кто вместе с Николаем Михайловичем создавал и развивал культурную жизнь Конакова. А для гостей выступили художественные коллективы ДК.

Удивительный, глубокий, разносторонне одарённый человек. Почти 40 лет жизни отдал Николай Михайлович нашему району. Каждому из собравшихся было что вспомнить, но никто не знал, не понимал и не любил его больше, чем супруга и помощница, организатор встречи Галина Фёдоровна Макеева.

Николай Михайлович – директор клуба «Энергетик» с 1969 года, инициатор и движущая сила строительства ДК «Современник» и первый его директор (1983 – 2007 годы). По инициативе и при участии Николая Михайловича осуществлялись поиски, заказ и установка оборудования ДК «Современник». В этом ему помогала Любовь Александровна Максимова, бывшая тогда настоящим комендантом этого огромного дворца. Благодаря Николаю Михайловичу появились и продолжают радовать публику проводившиеся в нашем городе праздники песни, фестивали «Конаковские огни», «Волжские напевы», Всероссийский смотр художественной самодеятельности энергетиков (в дружбе и сотрудничестве с Костромской ГРЭС), акция «Культурное шефство над селом», за осуществление которой ДК получал медали, грамоты, благодарности от ВЦСПС.

Николаю Михайловичу заслуженно присвоено звание "Почётный гражданин города и района". Долгое время он вёл работу в качестве депутата Собрания депутатов Конаковского района.

С начала работы и до самого последнего дня мысли, заботы, вся его жизнь были связаны с красотой того дела, которым он занимался – искусства, что создавали с его помощью соратники, коллеги, друзья.

Первыми его коллегами и руководителями коллективов были Анатолий Сергеевич Зотов, Любовь Николаевна Казакова, Сергей Игоревич Шошин, Вероника Наильевна Барышникова.

Через несколько лет с момента открытия ДК «Современник» получил статус Дворца культуры 1 категории, штат увеличился, появились новые отделы, которые возглавили Елена Ливерьевна Фадеева, Валентина Алексеевна Темерова, Вера Фёдоровна Курдина.

Трудные времена настали в 2002-2005 годах. Несмотря на трудности и невзгоды, под руководством Н.М.Макеева жизнь и работа ДК продолжались. Во дворец пришли новые руководители – Елена Викторовна Добряева, Татьяна Руслановна Белякова.

Очень уважал, ценил Николай Михайлович звукооператоров дворца, часто вникал в их работу, учился у них. Это Эдуард Зандарян, Константин Багаев, Евгений Юрьев. С Евгением во дворце появился первый компьютерный класс. Много сделал для дворца Анатолий Васильевич Пирогов.

В этот день прозвучало много теплых слов, благодарностей и воспоминаний о человеке, половину жизни посвятившем любимому ДК. Его вклад поистине неоценим, ведь под руководством Николая Михайловича «Современник» стал широко известен не только в области, но и в стране.

Подготовила Татьяна Крыльцова.

Своих не бросаем!

15 октября в Ручьевском Доме культуры прошел концерт патриотической песни «Своих не бросаем! Возвращайтесь!» в рамках всероссийской акции в поддержку наших военно- служащих.

Со сцены звучали стихи и песни о любви к Родине, о великой России, о наших мужчинах, которые защищают Отечество. «Возвращайтесь!» - звучало вновь и вновь.

Глава Ручьевского сельского поселения Анна Викторовна Земскова приветствовала всех собравшихся и отметила, насколько сейчас важны солидарность и соучастие людей в этот нелегкий период. Со словами веры, надежды и поддержки обратились к жителям и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Алексеевна Писаренко и директор Ручьевской школы Лариса Васильевна Прокофьева. Каждое слово было сказано от души. Единение всех людей, участников концерта и зрителей, ощущалось как никогда. Пронзительные и искренние исполнения номеров никого не оставили равнодушным. В зале царила хоть и волнующая, но при этом теплая, объединяющая атмосфера. На этом акция не завершилась, она только стартовала. Глава поселения А.В.Земскова объявила о благотворительном сборе для наших военнослужащих, акция продлится не одну неделю. Так все мы становимся частью одного большого, общего и важного дела. Сразу после концерта от зрителей звучали слова благодарности за очень правильный подход, выдержанную тему и душевное исполнение. Мы гордимся своими земляками, мы ждём их возвращения. Пусть их хранят наша вера, наша любовь. Такие встречи – это самое малое, что можем мы сделать для тех, кого проводили. Пусть они знают – мы верим и ждём их возвращения. Благодарим каждого, кто пришел поддержать наших мобилизованных ребят, их семьи и всю страну в такие непростые времена!

Капитальный ремонт Дома Культуры

15 октября в Ручьевском сельском поселении в Доме культуры состоялось собрание жителей поселения, на котором выбран значимый проект для участия в конкурсном отборе по программе поддержки местных инициатив – «Капитальный ремонт здания МКУ «Ручьевской СДК». За проект единогласно проголосовали 45 человек из присутствовавших на собрании жителей. Определен вклад населения – от 100 рублей с человека. Выбрана инициативная группа в составе 5 человек.

Реализация проекта позволит сделать вход в здание Дома культуры безопасным – будут отремонтированы ступени и площадка входной группы здания. Улучшится внешний вид здания. Здесь находятся все необходимые учреждения для жизни села – это МУ «Администрация Ручьевского сельского поселения», почтовое отделение, библиотека, МУП «КХ Ручьевское» и, конечно, помещения Дома культуры, в которых проходят культурно-массовые мероприятия и занимаются 94 человека. В течение года в здании и на территории населенного пункта проходят в среднем 70 культурно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения муниципального образования: дошкольников, школьников, молодежи, людей среднего возраста, пожилых, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, людей с ограниченными физическими возможностями. Широк и спектр форм мероприятий: торжественные и тематические концерты, театрализованные представления и игровые программы, викторины, танцевальные вечера. Помимо этого, Дом культуры является площадкой для встреч представителей власти с жителями поселения. Текущий ремонт в 2017 и 2019 годах привел в хорошее состояние зрительный зал и фойе Дома культуры.

К сожалению, содержательная внутренняя деятельность Дома культуры теряется за неприглядным, обветшалым фасадом. Штукатурка фасада, колонн и цоколя потрескалась и местами облупилась. Под воздействием климатических факторов поблекла краска. Колонны потрескались. Площадка крыльца проваливается каждый год. Дом культуры находится в центре поселка, его экстерьер должен соответствовать положительно меняющемуся внешнему облику поселения.

В результате реализации данного проекта будут достигнуты следующие цели: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; повышение авторитета Дома культуры; сокращение расходов на содержание здания.

А. ЗЕМСКОВА,

глава Ручьевского сельского поселения.