«Родная школа, с днём рожденья!»

Стоит она в осенней тишине,

Вокруг неё деревьев насажденья.

И слышится как будто в тишине:

«Родная школа, с днём рожденья!».

Н. Слатинская, выпускница школы.

У средней школы № 8 г. Конаково в этом году 35-летний юбилей, она ещё очень молода. По традиции, день рождения школы отмечается в День учителя – 5 октября.

Школа – это не просто здание, это большая дружная семья, это место, ставшее родным навсегда, это второй дом, где дети живут, учатся, получают опыт, обретают друзей.

Средняя школа № 8 г. Конаково выпустила во взрослую жизнь уже 3500 выпускников. Они стали специалистами в разных сферах: в медицине, военном деле, экономике, СМИ, строительстве и других профессиях. Педагоги радуются победам своих выпускников, ведь за эти годы они стали почти родными.

Высокую профессиональную планку этому учебному заведению задала первый директор школы Валентина Ивановна Горшкова, открывшая её и руководившая ею 20 лет.

Более 10 лет у руля школы Нина Павловна Крапивина, которая также работает здесь с самого открытия.

35 лет своей жизни посвятили школе педагоги-ветераны: учитель биологии, завуч Валентина Александровна Варанкина, учителя математики Галина Григорьевна Зорина и Татьяна Матвеевна Соловьёва, учительница химии Наталья Владимировна Калинина, учительница английского языка Татьяна Васильевна Гарфина, учителя русского языка и литературы: Людмила Николаевна Лукьянова, Марина Николаевна Унина и Ирина Викторовна Мельникова, учительница начальных классов первых первоклассников школы Татьяна Петровна Худякова.

В 2011 году МБОУ СОШ №8 победила в конкурсе «Школа года». В том же году В.А.Варанкина получила звание «Заслуженный учитель РФ», а в 2009-м она же стала лауреатом гранта Президента РФ. В 2012 году Л.Н.Спиридоновой присвоено звание «Почётный работник образования».

Конечно же, гордостью школы являются ученики. За последние пять лет в этом учебном заведении многие ученики сдали ЕГЭ на 90 и более баллов. Ежегодно школа славится своими многочисленными выпускниками-медалистами. Только за последние шесть лет выпущено 26 золотых медалистов. За всё время проведения конкурса «Ученик года» учащиеся школы получали призовые места. Театр школы занимает 1 место в фестивалях театральных постановок. К каждому празднику ученики радуют всех новыми постановками.

С 2021 года учебное заведение принимает участие в уникальном проекте «Точка роста», созданном Министерством просвещения в рамках нацпроекта «Образование». В рамках этого проекта в школе оборудованы кабинеты биологии и химии.

Учащиеся старших классов ведут активную пропагандистскую работу по Правилам дорожного движения.

В МБОУ СОШ № 8 существует школьный спортивный клуб «Факел», ученики участвуют в традиционных соревнованиях города и района: муниципальном этапе Всероссийского дня бега «Кросс нации», муниципальном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд. Многие ученики стали известными спортсменами, это Алина Сударикова, Илья Чаркин, Степан Судариков.

Желаем школе дальнейшего процветания и успехов!

Подготовила

Людмила Кикало.