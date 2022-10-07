Прогулка в прошлое

Я приглашаю вас совершить прогулку по Конакову. Давайте определим, где мы находимся на карте России. Конаково расположено в 120 км северо-западнее Москвы и в 80 км юго-восточнее Твери на берегу реки Волги и её притока речки Донховки.

И вот тут начинаются совершенно удивительные вещи. Все знают, что Волга течёт с севера на юг, но вдоль нашего города она течёт в прямо противоположном направлении - с юга на север. С юга на север протекает и речка Донховка, лишь перед впадением в Волгу она делает резкий поворот на запад. Кстати, о названии речки. На старых картах её называли Домховка - «до мха», и это указывало, что её исток находится на моховых болотах, расположенных на севере Московской области. Там же берут своё начало и другие притоки Волги: Сучок, Инюха, Шоша и маленькая речка Дойбица, впадающая в Волгу в районе деревни Мокшино, поворачивает великую Волгу вспять – на северо-восток. Говорят, в истоке Дойбицы есть термальные источники, где температура воды летом и зимой 36 градусов.

Ещё одна удивительная вещь – город находится на полуострове между Волгой и Донховкой, обе реки в здешних местах образуют широкий разлив Иваньковского водохранилища. Наверное, поэтому у нас свой особый микроклимат. На протяжении многих лет мы замечаем, как тучи, сгущающиеся за Волгой, на западе, каким-то чудесным образом обходят наш город с юга и севера и отправляются на юго-восток. Когда в Москве ливень и порывы ветра вырывают вековые деревья с корнем, у нас идёт тихий благодатный дождичек.

Третья особенность нашего города – его название. Конаково одно на карте мира. Слово «конак» в Толковом словаре В. Даля – друг. До 1930 года село называлось Кузнецово. В Клинских писцовых книгах 1624-1625 при описании вотчины Ивана Михайловича Изъединова упоминается пустошь Кузнецово на речке Донховке. От названия пустоши произошло название сельца Кузнецово. По другой версии, в нём жили кузнецы. Сельцо находилось на тракте, соединявшем Тверь с Корчевой, Дмитровой Горой. Дороги были плохие, телеги ломались, лошади теряли подковы. Путники говорили: «Сейчас у кузнецов всё починим». Так и закрепилось за этим местом название Кузнецово. Но это было до Польско-Литовского нашествия, т.е. до 17 века.

В 1826 году сельцо покупает Андрей Ауэрбах и перевозит сюда свою фаянсовую фабрику из деревни Домкино, что в 12 км к юго-востоку. Она была основана в 1809 году. С тех пор наш город стал одним из центров фарфоро-фаянсовой промышленности России. В 1870 году фабрику вместе с окрестными землями покупает Матвей Сидорович Кузнецов - крупный промышленник, владелец «Товарищества по производству фарфоро-фаянсовых изделий». Он перевозит из Гуслици Гжели 300 семей специалистов-старообрядцев. Среди них была семья Петра Ивановича Конакова, талантливого живописца, который потом освоил редкую профессию варщика люстра (перламутровой глазури для покрытия особенно дорогих изделий). В семье было пять дочерей и сын Порфирий. Он получил образование и профессию живописца в селе Кузнецово, затем работал в Риге на фарфоровом заводе. Там примкнул к социал-демократическому движению. В 1906 году принимал участие в кронштадтском мятеже, который был жестоко подавлен.

Седьмого августа организаторы восстания были расстреляны по решению военно-полевого суда. Порфирию было всего 28 лет. Тела погибших покоятся на траверзе Толбухина маяка в 12 километрах от Кронштадта в Балтийском море. Петербургская организация РСДРП отметила героизм восставших в листовке. В 1929 году было принято решение о переименовании посёлка Кузнецово, хотя фамилия фабриканта ничего общего с названием не имела. Был объявлен конкурс. Вариантов было много: «Серп и молот», «Стенька Разин» но победу одержала Мария Викуловна Илютина, предложившая назвать посёлок именем героя 1 русской революции – Конаков. С тех пор прошло почти 90 лет. Россия всё чаще обращается к своим истокам.

Истоки православия – старообрядчество, прошедшее путь от почти полного уничтожения до восстановления социального статуса в результате революции 1905 года, когда была провозглашена свобода вероисповедания. В 1937 году после затопления зоны Иваньковского водохранилища население посёлка достигло 10000 человек, и Конаково стало городом. Его название – памятник герою революции 1905 года, его семье, да и всем старообрядцам, сохранившем веру как источник огромной внутренней силы, которая дала возможность пережить тяжелейшие испытания 20 века.

И так мы начнём прогулку от Доски почёта на площади у районной администрации. Пойдём через мост. Слева перед нами откроется гладь речки Донховки. До 1937 года она была узкой, но своенравной речушкой: летом почти полностью пересыхала, а весной широко разливалась, затапливая по окна деревянные домики Фабричной Слободы, расположившейся здесь в последние 30 лет 19 века. Застройка в те времена велась беспорядочно.

Постепенно образовалось множество улочек, закоулков, проулков и тупиков, которые назывались по фамилии наиболее активных рабочих, проживавших в этих лабиринтах. До недавнего времени одна из улочек старого города называлась Барышников тупик.

Людмила Лубова,

краевед.

(Продолжение следует).