Вечная память

17 октября в ДК «Современник» состоялась церемония прощания с Глебовым Виктором Алексеевичем.

Он родился 2 декабря 1966 года в городе Красный Луч Луганской области.

В 1975 году семья переехала в город Конаково.

Виктор учился в городской школе №2, после окончания которой служил в рядах Вооруженных сил в Казахстане. Был командиром отделения, уволился в запас в звании сержанта. После начала проведения специальной военной операции на территории Украины принял решение о прохождении службы по контракту. До этого трудился оружейным инспектором в аэропорту Шереметьево.

Глебов Виктор Алексеевич, исполняя свой воинский и конституционный долг, проявив мужество и героизм, погиб при выполнении специальных задач 9 сентября.

Мы по праву можем гордиться нашим земляком Виктором Глебовым, который с честью защищал национальную безопасность России, честно и беззаветно исполняя свой воинский долг.

Виктор Алексеевич Глебов погиб, защищая право людей на жизнь. Разделяем горе родных и близких.

Траурные мероприятия состоялись с соблюдением всех воинских почестей в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации. В них приняли участие представители правительства Тверской области, администрации Конаковского района и города Конаково, академии ПВО, районного и областного военкоматов, депутаты, ветераны, общественные организации, родные и близкие военнослужащего.

Все траурные мероприятия организовал и провел Тверской областной военный комиссариат.