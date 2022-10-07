ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ



14 октября, в один из самых почитаемых православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы, делегация белорусского поискового отряда привезла для захоронения на родине останки воздушного стрелка-радиста самолета ПЕ-2, нашего земляка сержанта Конькова Ивана Васильевича. С воинскими и гражданскими почестями павший воин перезахоронен в братском захоронении села Завидово на территории храмового комплекса.

В траурной церемонии приняли участие депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, председатель совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова, администрация сельского поселения "Завидово", МБУ «Досуговый центр сельского поселения Завидово», Благочинный Конаковского района Петр Дубяго, поисковики, юнармейские отряды ЦМП «Иволга» и п. Новозавидовский «Феррум», воспитанники кадетского казачьего клуба «Станица» ДЮЦ "Новая Корчева".

Из Республики Беларусь на церемонию захоронения прибыли 46 человек - члены поискового отряда «Разведчики воинской славы», благодаря которым были найдены и доставлены на родину останки Ивана Васильевича, родившегося в 1910 г. здесь, в селе Завидово.

К участникам церемонии обратился глава Конаковского района. «Сегодня печальный и в то же время радостный день. Наш земляк после многих лет вернулся на родину. Иван Коньков геройски погиб на земле Беларуси, защищая страну от фашистских захватчиков. И не было границ и деления по национальностям, а был единый народ, великая страна – Советский Союз. Мы благодарим наших белорусских товарищей за помощь и поддержку в годы Великой Отечественной войны и сегодня, когда фашизм опять поднимает голову, – сказал Олег Лобановский. – Вечная память героям, погибшим, защищая Отечество. В это непростое время мы с честью выполним свой долг перед Родиной».

«Уважаемые земляки! Война закончилась много лет назад, но до сих пор находят останки героев, участников боев с фашистскими захватчиками.

Большое спасибо членам поискового отряда Республики Беларусь «Разведчики воинской славы» за преданность своему делу, за искренность и участие. Родных и близких сержанта Конькова хочу поздравить с воссоединением семьи. Сейчас наша задача – снова дать достойный отпор фашизму. Низкий поклон всем защитникам Отечества!» – произнес Александр Слепышев.

С ответным словом выступила и руководитель белорусского поискового отряда Светлана Комогорцева: «Мы много лет занимаемся поиском погибших в Великой Отечественной войне, и сегодня очень светлый и радостный день – солдат вернулся домой. Хочу выразить благодарность всем, кто помогал нам в поисках родных Ивана Конькова, кто организовал такое памятное мероприятие.

Мы стали большими друзьями, и наш отряд продолжит приезжать на конаковскую землю».

Благочинный Конаковского района Петр Дубяго отслужил литию по погибшему и в свою очередь тоже обратился к участникам церемонии, отметив, что война – это страшно, и необходимо сделать все, чтобы подобное не повторилось. А для этого нужно помнить о подвигах наших солдат.

Сержант Коньков погиб 2 июля 1944 г. в воздушном бою с фашистами, недалеко от деревни Матейково Полоцкого района Беларуси. Он получил смертельное ранение еще в воздухе.

Пилот, Власов Борис Николаевич, был расстрелян полицаями, когда прыгнул с парашютом из горящего самолета, а штурман, Дашин Анатолий Васильевич, катапультировался и смог спастись.

Его нашла маленькая девочка Раиса, вместе с жителями деревни помогла добраться до партизан. О спасении Анатолия рассказала дочь той самой девочки, приехавшая в составе белорусской делегации.

Поисковый отряд Республики Беларусь «Разведчики воинской славы» много лет занимается поиском останков погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая 2021 г. отряд приступил к работам по подъему самолета ПЕ-2. Руководит отрядом Светлана Витальевна Комогорцева, хрупкая женщина с большой душой и желанием помочь. Больше года трудились участники поисковой экспедиции, это была сложная и кропотливая работа – чтобы поднять части самолета, приходилось копать на глубину более 4 метров.

После поднятия останков сержанта Конькова начались поиски его родных. В этом большую помощь оказала Елена Валерьевна Дубяго, регент-руководитель церковного хора и администрация поселения Завидово. Разыскали могилы родителей и жены нашего земляка. Нашли внуков и правнуков и решили привезти на родину останки героя.

В музее храма поисковым отрядом была показана презентация о подъеме самолета ПЕ-2, передана капсула с землей с места его падения, а также поршень с мотора, магнетта и парашютная система сержанта Конькова.

В завершение церемонии был подписан акт передачи останков героя войны.

Это был действительно долгий путь домой – длиною в 78 лет.

Лариса Владимирова.

Фото Д. Насонова.