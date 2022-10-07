«Здравствуй, Провинция!» на Конаковской земле

15 октября Тверской областной Дом народного творчества провёл на сцене районного Дворца культуры «Современник» IX областной фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, провинция!»

С приветственным словом к зрителям и участникам мероприятия выступили начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Сергеевич Кожехов и директор Тверского областного Дома народного творчества, отличник народного просвещения РФ, почетный работник культуры и искусства Тверской области, лауреат премии губернатора Тверской области в сфере культуры председатель жюри Елена Геннадьевна Марина.

Михаил Сергеевич поздравил всех от имени главы Конаковского района с таким зрелищным мероприятием:

- Сегодня на этой сцене выступят коллективы из всех уголков нашей большой Тверской области, а именно – более 10 муниципалитетов. Очень отрадно, что замечательный фестиваль собрал такое огромное количество участников, которые пропагандируют исконно народное русское творчество. Те самые наши корни, которые мы как граждане нашей страны должны помнить и развивать и передавать подрастающему поколению. Всем участникам желаю удачных выступлений и побед, а зрителям – отличного настроения!

Елена Геннадьевна:

- Для нас это удивительный и очень ожидаемый фестиваль, единственный в своём роде. Это уникальная возможность для всех сельских коллективов Тверской области представить свое творчество на суд высокопрофессионального жюри и получить бесценные советы мастеров своего дела. В сельских коллективах работают удивительные руководители и участники, которые вкладывают в своё творчество всю душу. Спасибо большое администрации и главе Конаковского района Олегу Владимировичу Лобановскому за теплый прием этого уникального и масштабного фестиваля! И, конечно, всем сотрудникам и нашему другу и помощнику директору ДК «Современник» Наталье Анатольевне Сергеевой! Большое спасибо заместителю заведующего отделом молодежной политик, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмиле Владимировне Шапкиной, которая приложила много сил для того, чтобы этот фестиваль состоялся здесь. 22 - 25 октября в Тверской области пройдет финал одного из самых серьезных форумов национального инструментального исполнительства - IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов «Многоликая Россия», вошедшего в план Министерства культуры РФ по проведению Года культурного наследия народов России. 24 октября в ДК «Современник» Конаковского района выступят лауреаты фестиваля: оркестр национальных инструментов «Русские звоны» и ансамбль гусляров «Многолетие» из г. Москвы, ансамбль нагаристов «Сердце Кавказа» Республики Дагестан и группа «GармоньDrive», г. Москва.

В этом году в фестивале приняли участие более 300 участников из 16 муниципальных образований Тверской области: Бежецкого, Калининского, Калязинского, Кимрского, Кувшиновского, Максатихинского, Ржевского, Старицкого, Торжокского районов; Конаковского, Краснохолмского, Рамешковского, Лихославльского, Селижаровского муниципальных округов; Вышневолоцкого, Кесовогорского городских округов. В рамках фестиваля-конкурса «Здравствуй, провинция!» прошла выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества, в которой приняли участие более 50 мастеров, чьи работы выполнены в разнообразных техниках.

Народный вокальный ансамбль «Русская душа» (руководитель Елена Дудинова), и народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (руководитель Раиса Николаевна Смирнова) ДК «Современник» стали лауреатами фестиваля 1 степени. Ансамбль танца «Непоседы» МБУ «Центр досуга городского поселения поселок Козлово» (руководитель Софья Степанова) - дипломант 1 степени, народный ансамбль русской песни «Каравай» МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово» (руководитель Нина Смирнова) - дипломант 3 степени.

Подготовила

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.