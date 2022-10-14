8 октября в районном ДК «Современник» красочным концертом «Будущее – это ты!» состоялось открытие нового творческого сезона.

Дворец культуры является визитной карточкой и одной из главных культурных достопримечательностей нашего района. На открытии творческого сезона зрителей приветствовала директор ДК Наталья Сергеева:

- Мы рады каждому зрителю, кто сегодня пришёл в этот зал. Мы понимаем, что после сложных лет пандемии, при нынешней ситуации в стране не очень понятно, что будет дальше. Но мы абсолютно уверены в том, что наше творчество нужно нам, вам и стране. Ведь 2022 год - это Год народного искусства и культурного наследия народов России. Сегодняшний концерт – это отличный повод встретиться с любимыми артистами, обменяться улыбками и поделиться друг с другом творчеством и прекрасным настроением.

Первым вышел на сцену народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Раисы Николаевны Смирновой. Этот коллектив очень полюбился не только конаковскому зрителю, но и далеко за пределами нашего края.

Прекрасным подарком зрителям стало удивительное выступление Христины Зеленовой с древнерусским самобытным струнным музыкальным инструментом – гуслями. В её исполнении прозвучала колыбельная России.

Концерт не случайно назвали «Будущее – это ты!», в этот день на сцене было много талантливых юных исполнителей, которые и являются будущим конаковской земли. Это ансамбль ложкарей ДШИ г. Конаково (руководитель Татьяна Субботина), образцовый детский театр «Теремок» под руководством Ольги Бардаковой, хореографический ансамбль «Ритм» (балетмейстер Наталья Капитанова), Дарья Дейнего из досугового центра д. Мокшино, сводный хор «Глория» (руководитель Людмила Антонова, хормейстер Ольга Мартынова) и ансамбль скрипачей «Элегия» (руководитель Светлана Шаповалова, концертмейстер Елена Банникова) детско- юношеского центра «Новая Корчева», образцовая школа танцев «Фэшн» под руководством Екатерины Хохловой, образцовый хореографический ансамбль «Наш стиль» под руководством Людмилы Сосуновой, Артём Егоров и Мария Рычкова из спортивно-танцевального клуба «Мэри Дэнс», театр танца «Дебют» (хореограф Лариса Мухина).

В этот день выступали и зрелые солисты - Борис Кейля, Александр Лисиенков, Вероника Чайкина, вокальный ансамбль «Классика» ДШИ г. Конаково, шоу-группа восточного танца «Эльби». Конаковский район богат своими талантами, и в очередной раз на сцене состоялся настоящий праздник творчества. С открытием творческого сезона всех артистов и нас, зрителей!

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.