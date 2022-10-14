16 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дороги – это кровеносная система экономики. От их состояния напрямую зависит эффективная работа предприятий и организаций, инвестиционная привлекательность территорий, развитие туризма.

За последние годы благодаря реализации профильного национального проекта в Тверской области значительно увеличен объем ремонта и модернизации дорожной сети, реализуются крупные инфраструктурные проекты, в их числе – строительство Западного моста и Северного обхода Твери.

Сегодня мы говорим особые слова признательности ветеранам отрасли за высокий профессионализм и пример добросовестного отношения к делу. Благодарим работников дорожного хозяйства за ответственный труд, важный для развития Верхневолжья.

Желаю вам дальнейших успехов в труде на благо Тверской области и всей России, здоровья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Конаковского района!

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях - нелегкая задача. На ваших плечах лежит тяжелый, но очень необходимый труд. От компетентности и профессионализма работников всех профессий дорожной отрасли во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Уверены, что благодаря вашему опыту, трудолюбию, ответственному отношению к работе дороги Конаковского района станут еще более качественными, а населенные пункты - благоустроенными.

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Благодарим всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде - и в зной, и в холод - трудится на благо общего дела.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях! Пусть жизненная дорога будет ровной и счастливой!

С уважением, депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.