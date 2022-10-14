МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Для защитников Отечества

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, глава Конаковского района Олег Лобановский посетили пункты в Твери, куда прибыли частично мобилизованные жители Конаковского района.

Пункты межрегиональные - здесь находятся мобилизованные из регионов Центральной России. Один из пунктов оборудован в здании, где до переезда в новый комплекс размещалось суворовское военное училище, второй пункт открыт в Ледовом дворце: сейчас здесь обустроены столовые, зоны отдыха, казармы, залы учебной подготовки.

Ребятам, которые отправлены из Конаковского района 24 сентября и которые не успели получить дополнительную экипировку, рюкзаки с вещами были доставлены прямо в мобилизационный пункт. Напомним, благодаря финансовой поддержке предпринимателей для комплектования дополнительного обмундирования военнослужащих из Конаковского района приобретены медикаменты, рюкзаки, термобелье, футболки, балаклавы, налобные фонари, перчатки и варежки, термоноски, туристические сидушки. Необходимо отметить, что такой набор получил каждый житель нашего района, призванный в рамках частичной мобилизации.

Уполномоченный по правам человека, депутат ЗС, глава района пообщались с пребывающими в пунктах, ответили на их вопросы, в том числе по мерам поддержки семей мобилизованных. С просьбами и вопросами к главе района обратились 13 военнослужащих. Все их обращения, касающиеся решения бытовых вопросов, оформления кредитных каникул, устройства детей в дошкольные учреждения, зафиксированы и в ближайшее время будут решены.

Партийный проект стартовал

На заседании политического совета Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» конаковские единороссы объявили о старте партийного проекта по установке прогулочных веранд в учреждениях дошкольного образования района.

Прогулочные площадки будут установлены за счет средств благотворителей. Проект рассчитан на два года, общая стоимость проекта 18 миллионов.

В первую очередь, веранды будут установлены в учреждениях, где они отсутствуют или находятся в неудовлетворительном состоянии. Все потребности согласованы с управлением образования.

В октябре 2022 года будут заменены 46 теневых навесов (4х6 м) для использования на прогулочных площадках на территории 11 детских дошкольных учреждений Конаковского района:

МБДОУ детский сад № 3 г. Конаково - 5 штук.

МБДОУ детский сад № 7 г. Конаково - 8 штук.

МБДОУ детский сад № 3 п. Редкино - 4 штуки.

МБДОУ детский сад № 5 п.Редкино - 4 штуки.

МБДОУ детский сад № 1 п. Новозавидовский - 8 штук.

МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский - 5 штук.

МБДОУ детский сад №1 п.Козлово - 3 штуки.

МБДОУ детский сад № 1 п. Изоплит - 4 штуки.

МБДОУ детский сад № 1 с. Селихово - 2 штуки.

МБДОУ детский сад № 1 с. Юрьево-Девичье - 2 штуки.

МБДОУ детский сад №1 д. Старое Мелково - 1 штука.

Уже полностью установлены 10 теневых навесов, работы продолжаются.

О важности данного проекта говорят руководители дошкольных учреждений: Карасева Наталья Валерьевна, заведующий МБДОУ детский сад № 7 г. Конаково:

- В нашем детском саду планируется установка теневых навесов на восьми прогулочных площадках. Теневые навесы станут надежными конструкциями для решения вопросов, возникающих во время прогулки детей не только во время дождя и снега, но и в период активности солнца. Кроме защитной функции, теневые навесы выступают в роли игровой зоны.

Теневые навесы являются обязательным элементом на территории дошкольного образовательного учреждения, т.к. обеспечивают безопасность детей, снижают зависимость организации прогулки с детьми от погодных условий. От всей души благодарим всех, кто занимался вопросом установки веранд.

Корсакова Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ детский сад №1 п. Новозавидовский:

- В нашем детском саду ежегодно проводится работа по благоустройству прогулочных участков: в 2020 году на игровых территориях всех групп сада установлены новые песочницы с закрывающимися крышками.

В 2021 году установлен новый теневой навес на прогулочном участке группы № 5. И вот теперь, в 2022 году, в нашем детском саду опять радостное событие - нам установят еще восемь новых теневых навесов на прогулочные участки. Теневой навес для детского сада - место для игр и отдыха воспитанников при любых погодных условиях.

В детском саду дети проводят значительную часть времени в течение дня. Очень важно, чтобы их окружали красивые и безопасные предметы. Для детских игр, которые проходят на открытом воздухе, обязательно нужны на прогулочных участках удобные и просторные теневые навесы.

Дети всегда испытывают положительные эмоции, когда появляется что-то новое, яркое, глаза их радостно светятся. Вместе с детьми радуемся и мы, работники детского сада, и говорим: «Огромное спасибо».

Савинова Ольга Алексеевна, заведующий МБДОУ детский сад № 3 п. Редкино:

- В данный момент на участке группы № 5 нет теневого навеса. Группу в детском саду открывали в 2008 году, всем необходимым оборудованием участок был оснащён (малые формы, песочница, карусель, горка и пр.) Но вот веранду (теневой навес) мы своими силами не смогли установить. Теневой навес очень нужен, т.к. детям комфортно во время прогулки укрыться от палящих солнечных лучей. При кратковременном дожде такой навес тоже является спасением: детям не нужно уходить в группу на 20 - 30 минут, чтобы переждать непогоду. И, как было замечено педагогами детского сада, даже в хорошую погоду некоторые ребята любят играть именно на веранде небольшой компанией. Будет замечательно, когда четыре новых теневых навеса установят в нашем детском саду! От имени родителей и детей благодарю администрацию района, управление образования и спонсоров за нужное благое дело.

С теплом и заботой

В Конаковском районе ветераны войны и труда выразили готовность оказать поддержку мобилизованным.

Люди старшего поколения выступили с инициативой обеспечить к предстоящим холодам конаковских ребят, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, теплыми варежками, шарфами и носками ручной вязки. Каждая вещь будет содержать вложение с теплыми словами пожеланий от людей старшего поколения. Такая идея прозвучала на заседании президиума совета ветеранов Конаковского района, которое состоялось 10 октября. Председатель совета Галина Аксенова доложила, что вопрос поддержки ветеранами мобилизованных обсуждался в день общего собрания в честь 35-летия образования Тверского областного совета ветеранов. Ее актив из районов и президиума выразил готовность обеспечить мобилизованных теплыми вещами, связанными руками людей старшего поколения.

Конаковский совет ветеранов также поддержал инициативу Мокшинской средней школы привлечь к вязанию теплых вещей старшеклассниц районных школ.

Оказать поддержку доброй инициативе людей старшего возраста в виде приобретения пряжи можно, позвонив по телефону 8-920-686-29-24.

Спорт - норма жизни

В Селиховском сельском поселении Конаковского района на территории школы оборудовали площадку для подготовки и сдачи нормативов «Готов к труду и обороне».

Новое место для занятия спортом появилось благодаря участию в федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На построенной площадке ГТО обустроили основание, установили необходимое спортивное оборудование - тренажёры и шведские стенки, гимнастические скамьи, комплексы для выполнения прыжка, перекладины для подтягиваний, всего 26 спортивных элементов. Для безопасности занимающихся уложено спортивное покрытие.

Спортивная площадка для подготовки и выполнения норм комплекса «Готов к труду и обороне» позволит жителям села Селихово самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче норм ГТО и заниматься общей физической подготовкой. Для реализации проекта из федерального бюджета выделено 2,6 миллиона рублей. Из бюджета Конаковского района профинансированы подготовка основания площадки, оборудование дорожки к комплексу ГТО на сумму более 1,5 миллиона рублей.

В селе очень рады появлению современного спортивного объекта.

Директор школы Светлана Расева уверена: чтобы мечты сбывались, в них надо верить:

- Условия обучения и воспитания в сельской школе отличаются от возможностей городских школ. На нашей территории нет детских спортивных школ и других учреждений спортивной направленности, поэтому когда речь зашла о строительстве на базе нашей школы спортивной площадки для сдачи норм ГТО, радости не было предела. Спортивная площадка - это отличный подарок школе, потому что о золотом знаке ГТО мечтает каждый. Спасибо всем причастным к большому благому делу. Я уверена, что спортивная жизнь в нашей школе будет бурлить постоянно, и в скором времени и у нас появятся свои чемпионы.

Диана Волкова, ученица 8 класса:

- До сегодняшнего дня на территории нашей школы никогда не было спортивных площадок, поэтому все мы с нетерпением ждали, когда закончатся монтажные работы. А учащиеся младших классов каждый день бегали, чтобы посмотреть, как продвигаются дела на строительной площадке. Наконец, все закончено. Мы с одноклассниками рады, что на площадке есть тренажеры, скамейки, турники, рукоходы. Я думаю, теперь уроки физкультуры и все школьные спортивные мероприятия будут проходить здесь, а еще очень здорово, что мы сможем на месте сдавать нормы ГТО, ведь золотой знак - это большие бонусы, и он никому не помешает. Мы очень рады, что теперь и у нас есть самая современная площадка, о которой мы давно мечтали. Спасибо за возможность заниматься настоящим спортом!

Председатель совета родителей школы О.В.Мельникова отметила, что новая площадка поспособствует развитию спорта на селе:

- Мы, родители Селиховской школы, говорим большое спасибо всем, кто для наших детей оборудовал на базе школы спортивную площадку. Пусть развивается в нашем селе спорт, пусть крепнет спортивный дух и настоящее спортивное братство среди односельчан. Строительство новой спортивной площадки стало ярким событием не только для школы и ее учеников, но и для всего села. Ученики нашей школы любят спорт, поэтому площадка ГТО - лучший подарок.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.