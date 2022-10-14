На форуме по агротуризму в Конаковском районе

Тверской области обсудили, как совмещать туризм

и сельское хозяйство и куда можно отправиться в агротур

6 октября 2022 года в рамках VI Тверского туристического форума в комплексе УПДК «Завидово» Конаковского района прошла организованная при поддержке Ассоциации туроператоров (АТОР) конференция по агротуризму для турбизнеса и органов власти в сфере туризма для регионов, входящих в Центральный федеральный округ (ЦФО).

Всего в мероприятии приняли участие более 200 представителей туристской отрасли – объектов сельского туризма, отелей, музеев, а также туроператорских компаний и экскурсоводов.

Модератор конференции - исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что данная конференция в Конаковском районе открыла серию аналогичных профессиональных мероприятий в регионах.

С приветственным словом к участникам профессиональной конференции обратилась Светлана Кобылкина, начальник отдела развития предпринимательской деятельности в АПК департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ. Она призвала агропроизводителей активнее участвовать в грантовом проекте «Агротуризм». Сейчас министерство ведет отбор участников на гранты в 2024 году.

На площадке форума были представлены успешные практики развития сельского туризма в Лихославльском и Рамешковском муниципальных округах, а также в Калининском районе. В рамках выступлений отмечено, что в 2022 году широким спросом пользовался отдых на сельских территориях региона.

Были рассмотрены реальные практики Калужской, Тульской и Псковской областей по интеграции объектов агротуризма в Национальные туристические маршруты, а также опыт проведения туристических событий на базе агропредприятий. О существующих мерах поддержки туристической отрасли в Тверском регионе рассказала министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова.

В Конаковском районе также имеются перспективные сельхозтоваропроизводители - эко-ферма «Завидовские продукты», эко-ферма «Андреевская пустошь», фермерское хозяйство «Александровская слобода», которые нацелены на дальнейшее развитие агротуризма и в будущем планируют воспользоваться региональными и федеральными мерами поддержки.

Доля агропроизводителей в общем объеме туристического предложения сегмента сельского туризма в России пока очень небольшая. По подсчетам Агентства развития сельских инициатив (АРСИ), она составляет всего около 6 процентов. Причина – сложная процедура оформления разрешений на туристическую деятельность для аграрных предприятий. Чаще всего аграрные предприятия располагаются на земле сельскохозяйственного назначения. На ней, в частности, нельзя строить объекты размещения для туристов. Перевести даже частично землю из статуса сельхозназначения в рекреационный очень сложно.

Все эти вопросы будут обсуждаться на аналогичных профессиональных мероприятиях, проводимых и в других федеральных округах, соорганизаторами которых выступает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Также, по традиции, в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма", в котором Тверская область принимает участие с 2017 года.

Финалисты примут участие во всероссийском финале конкурса и будут бороться за звание лучших в России.

Увеличены часы работы «горячей линии» МФЦ

В Тверской области увеличены часы работы «горячей линии» МФЦ. Теперь в будние дни получить консультацию по услугам, осуществить предварительную запись на прием, получить информацию о готовности документов можно с 8.00 до 20.00. Также «горячая линия» работает в субботу с 9 до 14 часов.

Ежедневно сотрудники центра телефонного обслуживания принимают более 1000 звонков. Для удобства клиентов увеличено количество операторов на линии в часы наибольшей загруженности.

Специалисты центра телефонного обслуживания проконсультируют о режимах работы филиалов и подразделений МФЦ по Тверской области, о сроках и порядке предоставления услуг, о готовности документов, помогут осуществить предварительную запись в филиалы, а также оформить выездное обслуживание на территории города Твери, Калининского района и Андреапольского муниципального округа.

При записи на выездное обслуживание специалисты МФЦ проинформируют о стоимости выездного обслуживания, о размере государственной пошлины (при наличии) и согласуют время выезда сотрудника к клиенту.

Номер «горячей линии» МФЦ 8-800-450-00-20, звонок бесплатный.

Пресс-служба правительства Тверской области.



В Конаковском районе продолжается ремонт дорог

Продолжаются работы по строительству подъездных дорог к инвестиционным площадкам. Меры по обеспечению транспортной доступности промышленных предприятий реализуются по поручению губернатора Игоря Рудени.

Ежегодно в перечень ремонтируемых дорог включают подъезды к объектам экономики. «Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», – считает губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Конаковском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» полностью отремонтировали дорогу Дмитрова Гора – Фёдоровское, ведущую к комплексам «Агрофирмы Дмитрова Гора». Кроме того, начался капитальный ремонт еще одной дороги, ведущей к агрофирме, Архангельское - Кувалдино. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Ранее в Конаковском районе отремонтированы подъездные маршруты к предприятиям агропромышленного комплекса, это дороги Конаково – Дулово – Высоково, Верханово – Фролово – Коровино.

Пресс-служба правительства Тверской области.



Видеомониторинг пожарной обстановки в лесах

В Тверской области увеличено количество камер видеомониторинга пожарной обстановки в лесах. 10 дополнительных камер видеонаблюдения с комплектами оборудования и программным обеспечением приобретены за счёт областного бюджета и установлены на базовых вышках одного из операторов сотовой связи для своевременного обнаружения возгораний. Радиус обзора каждой камеры составляет до 35 км, камера делает оборот 360 градусов.

Поручение по приобретению дополнительного видео- оборудования для наблюдения за лесами было дано губернатором отраслевому министерству на одном из заседаний регионального правительства.

Ранее в этом году для слежения за лесами в пожароопасный период на вышках сотовых операторов было установлены 50 поворотных IP-видеокамер. Таким образом, за лесами Тверской области теперь постоянно следят 60 видеокамер.

В Верхневолжье для осуществления мониторинга пожарной опасности на территории лесного фонда применяется комплекс мер: используются беспилотные летательные аппараты для авиаразведки очагов пожаров, информационная система спутникового мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а также созданная система видеомониторинга, которая позволяет на ранней стадии обнаруживать очаги возгорания. Создание данной системы в Тверской области начато в 2010 году, это была одна из первых в России систем автоматического обнаружения лесных пожаров.

Обнаружение пожара с помощью видеомониторинга осуществляется приложением, работающим непосредственно на камере. Первичная обработка видеокадра производится непосредственно на месте его «захвата» специализированным процессором камеры. При обнаружении подозрительной области кадра камера передает информацию серверному программному обеспечению для дальнейшего анализа уже в векторном виде. Такой подход позволил в разы уменьшить нагрузку на каналы связи и серверы обработки информации. Результат – онлайн-определение пожаров и расширяемость системы без необходимости наращивания серверных мощностей. Диспетчер региональной диспетчерской службы лесного хозяйства отрабатывает все обнаруженные системой «дым-точки», проверяя их в онлайн режиме и исключает ложные срабатывания. При обнаружении реального задымления к месту возгорания оперативно направляется бригада лесопожарного формирования для тушения пожара.

Пресс-служба правительства Тверской области.