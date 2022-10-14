ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Малыши приобщаются к классике

7 октября педагоги и учащиеся хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково дали представление в концертном зале Дома музыки Конаковского завода стальных конструкций для воспитанников городских детских садов. После перерыва на время карантина из-за коронавирусной пандемии на гостеприимной сцене Дома музыки продолжился уникальный интерактивный проект «Росинка 6+». Основателем проекта стала художественный руководитель хоровой школы мальчиков и юношей города Конаково Наталья Махновская. Этот проект проходит на двух площадках: в Доме музыки Конаковского ЗСК и в концертном зале «7 нот» хоровой школы. 6 октября здесь также прошёл концерт для воспитанников детских садов. Этот проект даёт возможность воспитанникам подготовительных групп детских садов города Конаково получить основные знания нотной грамоты и навыки пения в большом сводном хоре в настоящем концертном зале. Первое интерактивное представление этого года называется «Кто победит песню?», дебют прошел при полном аншлаге. Концерты будут проходить ежемесячно, интерактивные музыкальные представления будут разными. Предположительно в конце мая будет заключительное представление на сцене районного ДК «Современник», на котором выступит огромный сводный хор.

Благодарим директора Конаковского завода стальных конструкций Александра Павловича Шинкаренко за предоставленный великолепный зал для представлений, заведующих, воспитателей и нянечек детских садов за доставку маленьких зрителей. Все желающие могут присоединиться и посмотреть представления.

Следите за анонсами на сайте нашей школы.

Подготовила Людмила Кикало.

Моя история

6 октября в центре молодежной политики "Иволга" прошел второй отборочный этап интеллектуальных соревнований КВИЗ "Моя история".

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 10 команд из школ города Конаково и Конаковского района, а также представители общественных движений "Юнармия" и "Волонтеры Победы".

В ходе игры участникам предстояло ответить на вопросы из 5 блоков: 1 - "общая победа", 2 - "кто лишний", 3 - "где это находится", 4 - "Великая Отечественная война", 5 - "история Конаковского района".

Победителями КВИЗа стали две команды - команда "Романовы" из МБОУ СОШ с.Завидово и юнармейского отряда ЦМП "Иволга".

По итогам соревнований лучшие поедут на областную игру КВИЗ.

ЦМП «Иволга».

Дмитрова Гора - село, в котором хочется жить!

(Начало в №39).

В предыдущем выпуске газеты мы начали знакомить читателей с реализацией соцпроектов Группы Компаний «АгроПромкомплектация» в с. Дмитрова Гора. О том, что уже сделано, что реализуется в настоящем и что запланировано на ближайшее будущее, продолжает рассказывать Виталий Синода, заместитель генерального директора ПО «Дмитрогорское», которое входит в ГК «АгроПромкомплектация» и ведет производственную деятельность в Конаковском и Ржевском районах.

- Реализация каких проектов продолжается в 2022 году?

- Мы продолжаем реализацию инвестпроекта по обустройству нового микрорайона. Это участок площадью порядка 30 га под малоэтажную жилищную застройку. В 2021 году здесь построены инженерные коммуникации. В новом микрорайоне будет более 120 таких участков с централизованным водопроводом, канализацией, газопроводом, электроснабжением. Сотрудникам останется лишь заявить о желании участвовать в проекте. Среди критериев – стаж работы более 10 лет, отсутствие взысканий и обязательство отработать в Группе определенное количество лет.

- Планы на 2023-2024 годы: какие запросы жителей поселения Группа рассматривает для реализации?

- В числе социальных проектов – создание агрошколы на 250 мест. Агропромышленный образовательный центр с новейшим оборудованием, всем необходимым оснащением классов, лабораторий и мастерских позволит учащимся получать одновременно среднее общее и среднее профессиональное образование. После получения аттестата выпускникам будет предложено трудоустройство на наших предприятиях, которое, при желании, они смогут совместить с получением уже высшего образования.

Кроме того, в планах реконструкция поселковых очистных сооружений, развитие водопроводной сети и газопровода, проведение сети Интернет к нескольким объектам. Также мы продолжим улучшение качества дорожной сети в Конаковском районе, как в населенных пунктах, так и вблизи наших предприятий.

- В каких федеральных и региональных проектах в тверском регионе участвует Группа?

- ГК «АгроПромкомплектация» участвует в крупном проекте «Облик современного села» Министерства сельского хозяйства РФ, подпрограммой которого является «Комплексное развитие сельских территорий». Группа получает помощь от государства по животноводству, растениеводству, по закупке семян и многим другим направлениям. ГК «АгроПромкомплектация» участвует во всех федеральных программах, рассчитанных на сельхозпроизводителей.

Результат вы можете увидеть, приехав в Дмитрову Гору. Быть может, жизнь современного сельского поселения настолько вас впечатлит, что решите сменить место жительства и переехать из города в этот живописный уголок с удобной инфраструктурой и прекрасными перспективами. Я нисколько не удивлюсь, ведь сегодня это набирающая обороты практика.

Умные перекрестки

В Верхневолжье на наиболее загруженных перекрестках началась установка системы адаптивного управления светофорами.

Работа ведётся по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Умный перекресток» - это одна из составляющих интеллектуальной транспортной системы, инновационного проекта, направленного на модернизацию транспортного комплекса региона и повышение уровня безопасности на дорогах. Система «умного перекрёстка» включает в себя несколько компонентов: обнаружение транспорта с помощью заложенных в дорожное полотно индуктивных петлевых детекторов, управление светофорами в адаптивном режиме и интегрирования всех объектов в интеллектуальную транспортную систему. Вблизи каждого перекрёстка, где ведётся установка системы, размещают QR-код, отсканировав который жители региона могут получить подробную информацию о проекте.

Пресс-служба правительства Тверской области.



ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,

ПОКРОЙ НАС СВОИМ ОМОФОРОМ

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Дата праздника фиксированная - 14 октября по новому стилю (1 октября по старому стилю). Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину, попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел шедшую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей, и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом”. Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых - Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть предположение, что именно он и распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси.

В Конаковском районе есть один храм, в деревне Данилово, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы. Храм построен и освящен в 1845 году, но в 1930-е годы Покровскую церковь закрыли, пустовавшее здание с годами стало ветшать и разрушаться. Сейчас храм восстанавливается силами неравнодушных людей.

Стали совершаться и богослужения. Покров Пресвятой Богородицы раскрыт и сейчас над русской землей, над каждым из нас. И особенно сейчас, в наше сложное время у каждого есть возможность обратиться к Ней и попросить помощи, защиты и сил идти дальше по нашему жизненному пути. Русский человек всегда в трудную минуту обращает свой взор к Богу и Пресвятой Богородице и всегда бывает услышан.

Иеромонах Августин (Пирогов), клирик храма Ильи пророка с. Селихово.