Учитель – дело семейное

Замечательно, что многие профессии являются семейными. Например, преподавание. Мы встретились с конаковскими педагогами, для которых это поистине семейное дело, и поинтересовались, что же повлияло на выбор профессии и что это значит для них – быть учителем.

Елена Валентиновна Слатинская (МБОУ СОШ №8):

«В 1967 году мои родители приехали в г. Конаково. Отец, Валентин Андреевич Евлашин, стал работать на ГРЭС в котло-турбинном цехе, мама, Александра Васильевна Евлашина, в 1968 году устроилась учителем начальных классов в среднюю школу № 3. Здесь же родились мы: старшая сестра Ольга - в 1968, я – в 1974 году. Подрастая, видели, как мама каждый вечер допоздна проверяет тетради, готовится к урокам и собраниям. На мой вопрос, почему стала учителем, мама ответила, что на её выбор повлиял дядя, родной брат отца, погибшего на фронте в 1942 году, Анатолий Михайлович Грушин. Он сам был учителем истории, потом директором одной из вологодских школ, затем руководил управлением образования Вологодской области. Мама проработала 31 год в школе №3 до 1999 года, а общий педагогический стаж – 36 лет.

Когда встал вопрос, куда поступать моей старшей сестре Ольге, мама, как когда-то дал ей напутствие дядя, сказала: «Оля, ничего лучше школы нет». Сестра поступила на филфак ТГУ, а после учёбы в 1990 году пришла в свою родную школу №3, где и работает до сих пор. Она учитель русского языка и литературы высшей категории, а в 2008 году стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года».

В 1991 году наступил мой черёд выбирать профессию. «Как Оля, пойду на филфак», - заявила я сразу родителям. По правде, они думали, что я стану врачом, но переубеждать не стали. Отучившись в ТГУ, я в 1996 году устроилась работать учителем русского языка и литературы в МБОУ СОШ №8. Вот уже 26 лет своей жизни я отдала школе, своим ученикам, я – учитель высшей категории, имею Почётные грамоты разных уровней. Когда я допоздна проверяю тетради, готовлюсь к урокам, передо мной часто встаёт образ мамы, сидящей за письменным столом и склонившейся над чьей-то тетрадкой.

Для меня работа учителя – это не только доступное преподнесение учебного материала ученикам, но и воспитание в них доброты, отзывчивости, самостоятельности суждений, развитие творческих навыков. Вообще, учитель – это пример для учеников, поэтому так важно самому обладать теми качествами, которые он хочет воспитать в детях. Для меня как учителя на первом месте – ученик. И моя задача – объяснить учебный материал так, чтобы было понятно на уроке каждому. И, проводя много времени с ребятами, беседуя с ними на разные темы, я стараюсь, как и теперь моя сестра и когда-то мама, вложить в своих учеников не только знания, но и умение быть настоящим человеком. В этом, я думаю, и заключается работа учителя».

Евгения Петровна Муратова (МБОУ гимназия №5):

«Наша семья переехала в Россию в 1995 г. Родители познакомились там, где и учились – в Щучинском педагогическом училище. Когда мы переехали в с. Юрьево-Девичье, в школе мест не было, и папа, Петр Демьянович Зосько, не преподавал. Спустя некоторое время он все же пришел в школу, отработал 5 лет, затем занял должность заведующего спортивным сектором в Юрьево-Девичьевском спортивном комплексе им. А.Л.Андронова. Мама все эти годы работала в школе с. Юрьево-Девичье, вышла на пенсию в 2017 г.

У нас настоящая «учительская семья»: родители – педагоги; моя тетя, Галина Дмитриевна Роговая – воспитатель детского сада с. Юрьево-Девичье; другая тетя, Валентина Демьяновна Ерофеева – учитель географии и физической культуры в Курганской области; еще одна тетя, София Ивановна Чемеленко – учитель начальных классов; сестра Олеся Петровна Бычкова – тоже некоторое время работала в школе, но в профессии себя не нашла. Зато ее дочь Полина станет учителем истории, она учится сейчас на 2 курсе МПГУ. Почему я выбрала эту профессию? Наверно, потому, что у меня перед глазами и не было другого примера. В детстве я всегда наблюдала, как мама готовится к урокам. Да что говорить, в свое время я и сама была ее ученицей. Для меня счастье – каждый день видеть горящие детские глаза, слышать звонкий смех и получать удовольствие от своей работы. А ее результат мы, учителя, видим сразу. Это настоящая радость, если ребята усвоили тему и получили пятерки. Значит, я работаю не напрасно.

Учителем быть очень трудно, особенно в нынешнее время: переизбыток информации в СМИ и интернете сильно отражается на поведении и восприятии детей. И все же я стараюсь воспитать в них доброту и справедливость, сочувствие и толерантность, чтобы наш мир становился хоть немного добрее и лучше».

Наталья Юрьевна Гевондян (МБОУ СОШ №9):

«Когда-то я выбрала эту профессию именно потому, что ориентировалась на моих наставников. Тех людей, что окружали меня. А лучшим примером были бабушка Мария Федоровна Грунтенко – учитель начальных классов и моя мама Людмила Ивановна Гевондян – учитель истории и обществознания. Шаг за шагом они помогали мне познать этот мир и саму себя.

Сомнений, какую профессию выбрать, никогда не было. Но тогда я еще не осознавала в полной мере, какой это ответственный труд – быть учителем. Предстояло не только обучать детей, но и постоянно совершенствоваться самой.

Для меня быть учителем – значит быть ответственным. Ведь именно учителя воспитывают молодое поколение. А это значит, что и от меня в какой-то мере зависит их будущее. И сегодня я определяю для себя профессию учителя как человека, указывающего путь».

Замечательно, что в Конаковском районе по-прежнему много педагогических династий, где дети продолжают дело родителей, а поколения связаны не только родственными узами, но призванием.

Подготовила Татьяна Крыльцова.