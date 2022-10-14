Они прошли свой путь к успеху

В прошлую пятницу, 7 октября, в ДК «Современник» прошёл отборочный муниципальный этап областного интегрированного фестиваля творчества среди лиц с ограниченными возможностями «Путь к успеху». Учредителем фестиваля является министерство социальной защиты населения, организатором – Комплексный центр социального обслуживания населения при участии администрации Конаковского района и ДК «Современник».

Фестиваль «Путь к успеху» - это не только праздник, но и конкурс. Конаковцам предстояло выбрать достойных кандидатов, которые будут участвовать в зональном этапе и представлять наш район. Это мероприятие проводится с 2011 года. Уже стало доброй традицией, что наравне со взрослыми в нём принимают участие и дети. В этом году появились участники в новых номинациях - «Зажигательные танцы» и «Преодоление».

Приветствовали участников и зрителей фестиваля заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, директор КЦСОН Конаковского района Ольга Позднякова, председатель Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Корнилова.

Аггюль Арифовна отметила, что фестиваль «Путь к успеху» - ежегодное творческое событие в жизни Конаковского района:

- С каждым годом растёт мастерство участников, появляются новые лица. Конаковцы не раз становились победителями и дипломантами областного фестиваля. И всё это не случайно, есть возможность выступать и показать своё творчество на большой сцене, а сцена ДК «Современник на сегодняшний день обладает всеми техническими возможностями. Спасибо специалистам и директору ДК Наталье Сергеевой за большую и значительную подготовительную работу с конкурсантами. Фестиваль складывается в интересный и яркий концерт.

Конкурс открылся с номинации «Золотые ноты земли тверской». Высокую ноту в этой номинации задал пианист Иван Жулинский из села Дмитрова Гора. Помимо игры на фортепиано, он освоил колокольный звон, с увлечением сочиняет мелодии и играет на звоннице в храме села.

Выступления участников не оставили равнодушными зрителей, было много оваций и криков «браво!». Членам компетентного жюри пришлось нелегко. Председателем жюри в этом году был директор Государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки населения Конаковского района Тверской области" Андрей Колпаков, члены жюри: преподаватель школы искусств г. Конаково Екатерина Башенева, директор школы искусств Татьяна Семёнова, завотделом по работе с детьми, подростками и молодёжью ДК «Современник» Ольга Гулеева, специалист по работе с молодёжью центра молодёжной политики «Иволга» Конаковского района Анастасия Аристова.

В номинации «Золотые руки земли тверской» в фойе ДК были выставлены работы детей из реабилитационного центра, учащихся специальной коррекционной школы, членов общества инвалидов. В новой номинации «Преодоление» организатор студии прикладного творчество «Обаяние» Екатерина Трифонова представила свои оригинальные работы «Демисезонка из ничего» и «Печь».

Наступило время назвать победителей номинаций. Члены жюри долго не могли выбрать лучших, ведь все, кто выступал, уже прошли свой «Путь к успеху». Председатель жюри Андрей Колпаков назвал победителей. В номинации «Золотые руки земли тверской» (дети) награждены: дипломом 3 степени - Виктория Корниенко, дипломом 2 степени – Светлана Королёва, дипломом 1 степени – Елизавета Тарасова.

В номинации «Золотые руки земли тверской» (взрослые) награждены: дипломом 3 степени – Елена Самохвалова, дипломом 2 степени – Галина Макеева, дипломом 1 степени – Рахима Исаева.

В номинации «Авторы земли тверской» награждены: дипломом 3 степени – Рахима Исаева, дипломом 2 степени – Валентина Сазонова, дипломом 1 степени – Александр Ренчинов.

В номинации «Авторы земли тверской» (дети) дипломом 2 степени награждена Кристина Кудинова, дипломом 1 степени – Иван Смолянский.

В номинации «Золотые ноты земли тверской» дипломом 1 степени награждён Иван Жулинский.

Екатерина Трифонова награждена дипломом 1 степени в номинации «Преодоление». Эту номинацию озвучили впервые в этом году, и не удивительно, что впервые её получила эта женщина, которая наперекор своим болезням создала студию «Обаяние», где пропагандирует забытые русские традиции и ремёсла.

В номинации «Золотые голоса земли тверской» награждены: дипломом 3 степени – Валентина Горчакова, дипломом 2 степени – Валентина Антонюк, дипломом 1 степени – Олег Крылов.

В номинации «Зажигательные танцы земли тверской» награждены: дипломом 3 степени – ансамбль ложкарей реабилитационного центра, дипломом 2 степени – танец кукол детей реабилитационного центра, дипломом 1 степени – Софья Фадеева.

Людмила Кикало.

Фото Д. Насонова.