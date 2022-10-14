Школа Радченко в новом цвете

Цветовое решение фасада школы облегчит учебу (капитальный ремонт в МБОУ СОШ поселка Радченко).

Давно известно, что цвет влияет на человеческую психику в целом и на процесс обучения в частности. Этим активно пользуются архитекторы, проектирующие учебные заведения. Эстетическая красота здания зависит, прежде всего, от фасада. Строительство возводимого объекта или ремонтные работы уже имеющегося предполагают проектирование фасадов и дальнейшее выполнение работ, связанных с ним. Осуществление требует профессионального подхода, наличие специальных знаний и опыта. Разнообразие современных материалов позволяет воплотить любой дизайнерский замысел, предложить множество разнообразных проектов. Проектирование предусматривает полное владение информацией о строении, нагрузках, которые оно способно выдержать. Грамотный и тщательный подход к работе - залог красоты и полной безопасности здания.

В выборе цветовых решений для фасада здания школы и внутренних помещений были задействованы все участники образовательных отношений. Было организовано и проведено голосование среди сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей). Голосование за цветовое решение: всего проголосовали 49 человек, из них 44 – «ДА», 5 – «НЕТ». Спасибо всем!

Это не только поможет школе преобразиться, но и привлечет большее количество учащихся и родителей, мотивированных на обучение в этом учреждении.