САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

На этой неделе, 5 октября, мы отмечали День учителя. Эта дата с особенной теплотой отзывается в сердцах абсолютного большинства людей. Ведь все мы учились в школе. И пусть профессиональный праздник наши педагоги отмечают не в самый теплый и солнечный месяц года, все мы любим и помним своих учителей. И пускай от нашей любви в этот день им будет чуточку теплее и светлее на душе.

Историко-краеведческий проект нашей газеты «Конаково. Век двадцатый» обладает в своей многотысячной коллекции старых фотоснимков и теми, которые уместно было бы опубликовать в этом номере «Зари». Ведь на них – не столь уж и далекое наше школьное прошлое. И людям старшего поколения до сих пор кажется, что все это было как будто вчера. Поэтому лишний раз вспомнить пору нашего детства и юности всегда кстати. А уж в День учителя – тем более.

Вспоминает администратор проекта «Конаково. Век двадцатый» Максим Малахов:

- Более сорока лет назад мама привела меня, коротко стриженого, в казавшейся такой неудобной школьной форме в первый класс средней школы № 5. В одной руке был зажат вишневого цвета портфель, в другой - пучок астр, перевязанных веревочкой. Таким я и вышел на общей фотографии нашего 1-А класса. Сорок один первоклассник и наша строгая и ошеломительно красивая "классная дама", в которую мы влюбились с первого взгляда. Это была Нина Васильевна Белякова.

А потом начались прописи, букварь, дневники наблюдения за природой, арифметика и "Родная речь", уроки природоведения, на которых мы ходили всем классом в лес "за линию" смотреть на свадьбы змей и собирать яркие осенние листочки в букеты и гербарии. Все это нельзя забыть, как и то, что не всегда мы приносили нашей Нине Васильевне радость. Если кто-то не слушался, она не кричала, но в ее голосе появлялся металл, и самым страшным для провинившегоcя были слова: "Я тебе не мать родная!". Сразу понимали - да, не мать. Мама простит и за просто так, а прощение и уважение учителя надо еще заслужить. Зато высшей наградой была похвала из ее уст.

Она была "строга, но справедлива", как писали мы в своих куцых детских сочинениях. И спустя много лет понимаешь: хоть и утверждают, что все идет, в первую очередь, из семьи, но если у тебя такой учитель, то все то, что заложено в детстве, - это и ее заслуга, подчас, главная заслуга. Из рук Нины Васильевны выходили ответственные, понимающие и дисциплинированные дети. Многие из них сегодня занимают серьезные должности…

Время неумолимо. Уходят люди. Уходят и наши любимые учителя. Все дальше от нас та замечательная пора - наше школьное детство. Понимают ли сегодняшние школьники то, что им предстоит обрести в будущем, а что - потерять? Все-таки, такое понимание приходит с возрастом, когда ты вдруг до пронзительности остро ощущаешь, что нет этих людей и время то уже никогда не повторится.

И еще одно признание в любви. О своем классном руководителе Любови Юрьевне Смирновой из Конаковской средней школы № 3 в свое время написали замечательные строки ее выпускники 1997 года. Они когда-то уже публиковались в нашей газете. Давайте прочитаем их еще раз…

Пусть будет меньше праздников, чем будней,

Но тот, кто стал учителем, поймет:

Какое счастье быть полезным людям,

Учить его величество народ!

Нести ему дар мудрости и знания

И доброты своей сердечной свет.

Нет на земле ответственней призванья,

Почетнее и радостнее нет.

Бессмертными идеями очерчен

Пусть будет труд

Ваш честен до конца!

И вам тогда откроются навстречу

Сограждан юных чистые сердца!

И пронесут они как эстафету,

Как память об учителе своем

Стремленье краше сделать Землю эту,

Планету, на которой мы живем!

С прошедшим профессиональным праздником вас, дорогие наши учителя! Сегодня в очередном выпуске рубрики проекта «Конаково. Век двадцатый» мы еще раз зримо ощутим течение времени, вспомним о тех, про кого нельзя забывать. Прекрасных педагогов в нашем городе и районе настолько много, что одно их перечисление заняло бы всю эту страницу. Поэтому лучше посмотрим на фото, вглядимся в лица. Многих из них уже нет с нами…

Кирилл НОВИКОВ.