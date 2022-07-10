На защиту Родины!

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина в Конаковском районе продолжается частичная мобилизация военнослужащих запаса. Очередная отправка наших ребят состоялась 30 сентября от ДК им. Воровского. Мужчин, защитников нашей Родины, провожали не только родные, друзья и близкие, но и представители администрации Конаковского района: глава района О.В.Лобановский, его заместители, а также депутат Законодательного собрания Тверской области А.В.Слепышев.

На сборном пункте в г.Твери для мобилизованных организовано обучение по огневой, тактической подготовке и оказанию первой медицинской помощи. В Твери работает региональная медицинская комиссия, на которой определяют годность каждого к несению воинской службы.

Перед отправкой глава Конаковского района О.В.Лобановский ответил на интересующие мобилизованных и их семьи вопросы. Граждан в основном интересовали аспекты юридического и финансового характера. Глава отметил, что в настоящий момент на сборном пункте в Твери организована работа с юристами, социологами и нотариальной палатой. Все возможные нюансы будут проработаны. Все документы будут соответствующе оформлены и заверены.

«Семьи, члены которых были мобилизованы, не останутся без внимания. Если возникают вопросы, они всегда могут обратиться напрямую ко мне или моим заместителям, которые тоже сегодня здесь, работают рядом со мной, – сказал Олег Владимирович. – Подчеркиваю: в решении любых вопросов будет подключен административный ресурс. Кроме того, сейчас активно разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев. Я сам 32 года отслужил, бывал в разных ситуациях, и хочу сказать – берегите себя. Ваши родные и близкие ждут вашего возвращения! И мы ждем вместе с ними!».

Среди призванных были и добровольцы, ведомые любовью к Родине и стремлением быть ей полезной. Они как никто осознают важность проводимой мобилизации. Вот что сказал Юрий Александрович Меркулов, доброволец: «Я отец и муж. Но если Родина зовет – значит, надо. Не хочу, чтобы родные и близкие, наши жены и дети столкнулись с тем, что происходит на Украине. Пусть лучше мы именно сейчас защитим нашу страну, чтобы наши дети росли в мире и безопасности».

Мобилизованных поддержал депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Викторович Слепышев: «Сегодня состоялась очередная отправка мобилизованных. Мы искренне верим в наших ребят! И верим в благоприятный исход сложившейся ситуации. Отдельно хочется выразить благодарность нашему предпринимательскому сообществу, которое откликнулось на призыв доукомплектовать ребят. Им удалось купить все самое необходимое. Некоторые предприниматели даже выразили сожаление, что не успели поучаствовать в таком важном деле. Очень понравился настрой ребят – они понимают, на что идут и почему это необходимо. И с таким настроем нет никаких сомнений, что мы победим! Сейчас, в первую очередь, решается вопрос безопасности нашей страны, и это может коснуться каждого. Ждем ребят обратно, удачи им!».

Глава и администрация Конаковского района выражают благодарность бизнес-сообществу нашего района в лице Вильховского Максима Владимировича, Каганского Марка Владимировича, Абрамова Дмитрия Валерьевича, Кириллова Алексея Владимировича, Николайчука Вадима Федоровича, Огиренко Андрея Григорьевича, которые, как и во время пандемии, проявили свою гражданскую позицию и помогли приобрести для наших мобилизованных ребят медикаменты, рюкзаки, термобелье, футболки, балаклавы, налобные фонари, перчатки и варежки, термоноски, туристические сидушки; а также – Дмитриевой Марине и коллективу швей, которые сшили балаклавы для наших ребят.

Действительно, что может быть важнее, когда суверенитет России и мирная жизнь наших семей под угрозой? Именно в такие моменты важно осознавать, что все мы едины и все готовы постоять за благополучие и безопасность нашей родной страны и близких.

Телефон приемной администрации Конаковского района всегда в доступе – 49777. В любое время с любым вопросом можно обратиться. Все контактные данные будут записаны, а вопрос – детально проработан как с Правительством Тверской области, так и с другими структурами. Кроме того, каждую среду с 16.00 глава Конаковского района лично принимает родственников мобилизованных.

5 октября нашим ребятам, которых призвали 24 сентября, отправлены комплекты дополнительного обмундирования в тверской гарнизон, где они проходят обучение. Таким комплектом будет обеспечен каждый мобилизованный из Конаковского района.

4 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание регионального Правительства, где был сформирован перечень мер поддержки членам семей граждан, призванных в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации.

«В то время, пока мужчины будут находиться на подготовке или несении службы, мы возьмем на себя заботу об их семьях. В будущем также реализуем для них возможность в онлайн-режиме задать вопрос, касающийся мер поддержки, и будем реагировать на их обращения», – отметил глава региона.

В сфере здравоохранения для семей мобилизованных предусмотрено внеочередное обслуживание в 55 государственных медорганизациях, оказывающих первичную помощь, а также обеспечение детей путевками для санаторно-курортного лечения.

Дети мобилизованных получат первоочередное право на зачисление в региональные детские сады, группы продленного дня, организации дополнительного образования. Возможен перевод ребенка из одного детского сада в другой.

Члены семей смогут бесплатно посещать спортивные и физкультурные мероприятия, культурные события. Кроме того, отделения комплексных центров социального обслуживания населения будут оказывать услуги на дому для членов семей мобилизованных, нуждающихся в соцпомощи.