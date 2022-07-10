ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Игорь Руденя о воссоединении территорий



30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов РФ.

Подписи под договорами поставили Президент России Владимир Путин, главы республик и областей. На церемонии присутствовали представители Правительства РФ, Федерального Собрания и Государственной думы РФ, главы регионов страны. Участником исторического события стал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Перед подписанием договоров глава государства выступил с обращением. Владимир Путин отметил: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Подавляющее большинство жителей поддержали вступление территорий в состав Российской Федерации. По окончании церемонии подписания договоров губернатор Тверской области Игорь Руденя в интервью журналистам отметил: «Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям». Свой вклад в поддержку подшефного Бердянска, расположенного в Запорожской области, вносит Тверская область.

«Подписано соглашение с Бердянским районом. Мы поставляем строительные материалы, помогали собирать в школу детей города Бердянска. Большой личный вклад в поддержку территории внесли жители Верхневолжья. Среди главных направлений – ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных учреждений. Считаю, что у нас теперь новые возможности и новый этап сотрудничества. Планируем работать по направлению профессионального образования, подготовки специалистов, развития сфер культуры и спорта», – подчеркнул в интервью губернатор.

Соглашение о сотрудничестве между регионом и Бердянским районом подписано в августе в ходе визита в город губернатора Игоря Рудени. Соглашение касается взаимодействия по ключевым направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, социальная сфера, образование и другим.

Пресс-служба правительства Тверской области.



В ЗАГС вне очереди

3 октября в областном Дворце бракосочетаний в Твери заключили браки со своими избранницами 26 мобилизованных защитников Отечества.

В Верхневолжье граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации, могут зарегистрировать отношения в ускоренном порядке – в день подачи заявления. Для этого необходимо наличие повестки и паспортов молодоженов.

С момента объявления начала мобилизации в ускоренном порядке ежедневно оформляют свои отношения десятки пар.

«Например, в этом году была красивая дата – 22.02.2022 – и в этот день мы зарегистрировали 50 пар. Столько же мы расписали в первый день с момента объявления о мобилизации», – отметили специалисты Дворца бракосочетаний.

В Тверской области граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации, размещены и проходят обучение в сборных пунктах в Твери.

Особое внимание уделено соблюдению требований к категориям призываемых лиц. Работает региональная медицинская комиссия.

По поручению губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье разработан комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев. Детям из таких семей будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия. Члены семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения, могут получить лекарственные препараты на безвозмездной основе.

По поручению главы региона расширена работа «горячей линии» 122 по вопросам частичной мобилизации. Если ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера. Все обращения регистрируются, по каждому будет дан оперативный ответ.

Главой региона поставлены задачи по детальному разбору каждого из поступивших обращений.

В Конаковском отделе загс с 24 по 28 сентября зарегистрированы четыре брака с мобилизованными.

Пресс-служба правительства Тверской области.