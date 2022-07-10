МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Мы сила, когда МыВместе

На базе центра молодежной политики «Иволга» не первый год работает муниципальный штаб помощи МыВместе. В рамках работы штаба волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Конаковского района по своей инициативе организовали сбор гуманитарной помощи для ребят, которые отправляются защищать Родину. В «Иволгу» можно принести, например, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, теплые вещи, экипировку. Эти предметы понадобятся призванным в рамках частичной мобилизации во время ожидания оформления в военных комиссариатах, в дороге и в самих мобилизационных пунктах. Конечно, призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всем необходимым, однако каждый хочет, кроме стандарта, взять и дополнительные вещи, поэтому гражданская инициатива как нельзя кстати.

О том, как идет сбор гуманитарной помощи в Конаковском районе, рассказала директор МКУ ЦМП «Иволга» Инна Сотская.

- Инна Борисовна, в рамках частичной мобилизации призванным в армию в очень сжатые сроки нужно собрать большое количество вещей. В Конаковском районе много инициативных граждан, которые хотели бы поддержать наших парней. В период пандемии ваш волонтерский штаб объединил большое количество добровольцев, они обеспечивали всем необходимым людей, находившихся на самоизоляции. Сейчас «Иволга» опять на передовой. Расскажите, как был открыт пункт сбора для мобилизованных и их семей, как он работает?

- Пункт начал свою работу с 26 сентября, но всю неделю руководитель команды МыВместе Юлия Саранова вела переговоры по доставке помощи для мобилизованных, объясняла, как правильно и грамотно организовать эту работу. Мы открыты с понедельника по пятницу с 8 до 17-00. Обед с 13-00 до 14-00. Но бывает и так, что люди звонят, и мы по их просьбе приезжаем, принимаем помощь.

- Как организована работа внутри пункта, кто из ваших сотрудников за что отвечает?

- В организации работы участие принимают все сотрудники "Иволги", главный куратор и ответственное лицо - это я. В объявлении указан личный номер моего телефона. По всем вопросам круглосуточно люди могут обращаться ко мне. Мы формируем списки того, что принесли люди, и заносим данные в таблицу. Это единая форма отчёта каждого поселения Конаковского района. Любой из родственников мобилизованных может передать адресные посылки. Всю остальную помощь мы сортируем и отвозим в Тверь, в штаб МыВместе, он работает с 9 утра до 9 вечера.

- В каких вещах есть потребность и что требуется собрать?

- Всё, что нужно по списку, согласно перечню, согласованному с Тверском военкоматом, мы указали в афише. Важно заранее позаботиться об аптечке, дополнить ее препаратами от простуды, болеутоляющими и, если есть хронические заболевания, то медикаментами, рекомендованными лечащим врачом. Сразу отмечу, что наш штаб не принимает лекарства, их каждому индивидуально надо положить заранее в непромокаемые подписанные пакеты. А вот термобелье, средства гигиены, теплые перчатки пользуются большим спросом. Эти вещи можно комплектовать для мобилизованных по нескольку пар.

- Как организуется доставка собранной помощи?

- Администрация Конаковского района выделяет машину, и мы отвозим собранные вещи в головной штаб МыВместе. А уже штаб отвозит их в тот учебный центр, где находятся наши ребята. Если указаны личные данные, то посылку доставляют непосредственно адресату.

- Какая еще помощь оказывается в рамках этой акции?

- На базе МКУ ЦМП "Иволга" стартовала акция среди юнармейцев «Письмо на передовую солдату». Первая партия писем уже отправилась к нашим бойцам. Хочется отметить, что из всего Центрального округа Тверская область заняла первое место. Ребятами было написано более 700 писем. Отмечу, что и сами сотрудники центра своими силами тоже собирают всё необходимое для наших ребят.

Всю информацию о частичной мобилизации можно получить, позвонив по номеру 122.

Новые Советы депутатов приступили к работе

В Конаковском районе прошли первые сессии вновь избранных Советов депутатов сельского поселения «Завидово» третьего созыва и Юрьево-Девичьевского сельского поселения пятого созыва.

В составы новых Советов вошли как опытные, уже не раз избиравшиеся депутаты, так и новые лица. В сельском поселении «Завидово» в новом созыве Совета из 10 замещаемых мандатов восемь получили депутаты, выдвинутые партией "Единая Россия", и по одному мандату - самовыдвиженец и представитель социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

В новом Совете депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения из семи мандатов пять у «Единой России», два мандата у самовыдвиженцев.

Главным вопросом прошедших сессий стали выборы председателей Советов депутатов, формирование постоянных комиссий и депутатских объединений. Во фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов сельского поселения «Завидово» вступили восемь депутатов из десяти, в Юрьево-Девичьевском сельском поселении во фракцию "ЕР" вступили все семь депутатов.

Ярким моментом на сессиях стало вручение удостоверений депутатов, которое провел председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района Сергей Фомченко.

Точки роста

В школах Конаковского района в новом учебном году открыли семь центров образования естественнонаучной и технологической направленности. «Точки роста» теперь работают в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина, МБОУ СОШ № 6 города Конаково, Дмитровогорской и Селиховской сельских школах, школе поселка Первое мая, школах №1 и №3 поселка Редкино.

«Точки роста» помогают детям знакомиться с современными технологиями, пробовать себя в необычных профессиях. Педагоги центров прошли курсы повышения квалификации. Здесь проводят занятия по физике, химии, технологии, робототехнике. «Точки роста» оборудованы цифровыми лабораториями, 3-D принтерами, нетбуками, видеооборудованием. Новые образовательные площадки «Точки роста» созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В настоящее время в образовательных учреждениях Конаковского района открыты и работают 16 «Точек роста».

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.