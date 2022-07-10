9 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства

и перерабатывающей

промышленности Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша продукция, создаваемая ежедневным напряженным трудом, востребована в каждом доме, в каждой семье. Вы вносите неоценимый вклад в повышение качества жизни людей, обеспечиваете продовольственную безопасность нашего региона и всей страны.

Тверская область гордится достижениями работников агропромышленного комплекса, настоящими профессионалами своего дела. В отрасли реализуются крупные инвестиционные проекты, действуют современные высокотехнологичные предприятия, развиваются фермерские хозяйства.

Сердечно благодарю работников и ветеранов отрасли за преданность своему делу, любовь к родной земле, вклад в развитие экономики тверского региона.

Уверен, что ваш плодотворный созидательный труд и впредь будет способствовать повышению эффективности работы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Верхневолжья и всей России.

Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые труженики села, работники и ветераны агропромышленного комплекса Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваш нелёгкий самоотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. В Конаковском районе всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства приоритетен, почётен, уважаем.

Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто живет и работает на земле.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и добра, достатка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.