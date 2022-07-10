9 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

posted by admin on пт, 10/07/2022 - 09:31

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства
и перерабатывающей 
промышленности Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша продукция, создаваемая ежедневным напряженным трудом, востребована в каждом доме, в каждой семье. Вы вносите неоценимый вклад в повышение качества жизни людей, обеспечиваете продовольственную безопасность нашего региона и всей страны. 
Тверская область гордится достижениями работников агропромышленного комплекса, настоящими профессионалами своего дела. В отрасли реализуются крупные инвестиционные проекты, действуют современные высокотехнологичные предприятия, развиваются фермерские хозяйства.
Сердечно благодарю работников и ветеранов отрасли за преданность своему делу, любовь к родной земле, вклад в развитие экономики тверского региона.
Уверен, что ваш плодотворный созидательный труд и впредь будет способствовать повышению эффективности работы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Верхневолжья и всей России.
Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые труженики села, работники и ветераны агропромышленного комплекса Конаковского  района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваш нелёгкий самоотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответственности и заслуживает самого глубокого уважения. В Конаковском  районе всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому труд работников сельского хозяйства приоритетен, почётен, уважаем.
Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто живет и работает на земле. 
Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и добра, достатка в доме.
Удачи и успехов во всех делах!
С уважением, депутат ЗС Тверской области  А.В.Слепышев, 
глава Конаковского района  О.В.Лобановский, 
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин. 

 